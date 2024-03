La dernière expérience IA d’Adobe transforme le texte en musique

La société n'a pas précisé si elle rendra le produit disponible au public ni à quel moment.

Tl;dr Adobe présente un outil d’IA expérimental pour la génération et l’édition de musique.

Project Music GenAI Control permet de créer de la musique à partir d’invites textuelles.

L’outil est une percée technologique, aucun transfert à d’autres applications n’est nécessaire pour l’édition.

Il s’agit d’une collaboration avec l’Université de Californie, San Diego et l’École des sciences informatiques, Université Carnegie Mellon.

Adobe et la révolution de la création musicale par IA

La créativité humaine vient de trouver un nouveau partenaire. Adobe, entreprise mondialement reconnue pour ses logiciels d’édition d’images tels que Photoshop, se tourne désormais vers la composition musicale. Elle a dévoilé cette semaine une nouvelle expérimentation avant-gardiste d’intelligence artificielle, “Project Music GenAI Control”.

Créer de la musique à partir de textes avec l’IA

Cette dernière permet de générer et d’éditer de la musique en utilisant des indications textuelles. Vous souhaitez une mélodie douce et apaisante ? Tapez simplement “jazz doux” ou “rock puissant” comme point de départ, et cet outil d’IA va créer et peaufiner vos thèmes musicaux directement dans l’interface.

Il est également possible de contrôler le tempo, d’ajuster la structure, la répétition, l’intensité et la longueur de la mélodie, de remixer des parties entières et de créer des boucles. “Au lieu de découper manuellement des musiques existantes pour en faire des intros, des outros et de la musique de fond, Project Music GenAI Control pourrait aider les utilisateurs à créer exactement les pièces dont ils ont besoin”, a déclaré Adobe dans un récent post de blog.

Un outil précis et axé sur la transparence

En plus de cette innovation, Adobe insiste sur le fait que la musique générée est libre de droits et destinée à une utilisation commerciale. L’entreprise a décidé d’intégrer son système de Labels de contenu, sorte d’étiquettes nutritionnelles pour les contenus générés, pour offrir une transparence quant à la nature assistée par l’intelligence artificielle de l’œuvre finale.

Une collaboration avec l’université et l’industrie

Cette avancée est le fruit d’une collaboration entre Adobe, l’Université de Californie à San Diego et l’École d’informatique de l’Université Carnegie Mellon. Néanmoins, il va falloir patienter avant de voir ce projet impressionnant intégré à la suite Creative Cloud d’Adobe, car “Project Music GenAI Control” en est encore à ses débuts. Un changement certain pour le monde de la création musicale.