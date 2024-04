La nouvelle technologie d’agrandissement d’Adobe utilise l’IA pour améliorer la netteté des vidéos

Avec VideoGigaGAN, il est désormais possible d'améliorer la netteté d'une image huit fois plus sans générer autant d'artefacts qu'auparavant.

Tl;dr Adobe annonce un outil d’IA, VideoGigaGAN, pour améliorer les vidéos.

L’outil peut multiplier par huit la résolution sans distorsions.

Il peut ajouter de la netteté et des détails qui n’existent pas.

Des entreprises comme NVIDIA travaillent également sur des technologies similaires.

La nouvelle innovation d’Adobe : Une amélioration vidéo grâce à l’IA

Adobe, leader de la création numérique, a récemment inauguré une fonctionnalité expérimentale nommée VideoGigaGAN. Cet outil reposant sur l’intelligence artificielle peut améliorer significativement la qualité des vidéos, jusqu’à augmenter leur résolution par huit, sans engendrer les défauts visuels couramment observés tels que le scintillement ou la distorsion.

Un rendu vidéo supérieur grâce à l’IA

Au-delà de la simple amélioration de la résolution, VideoGigaGAN peut également enrichir les vidéos de netteté et de détails où la plupart des autres systèmes échouent. Cette avancée est possible en évitant les artéfacts connus de GAN (General Adversarial Networks), une méthode exploité par la concurrence. Il innove également en ajoutant de la netteté et des détails – des atouts auxquels la plupart des systèmes traditionnels ne parviennent pas simultanément.

Des images plus vraies que nature

Malgré ces créations de détails à partir de zéro, la technologie d’Adobe est donc imprécise pour les applications nécessitant, par exemple, une amélioration vidéo médico-légale. En revanche, les détails ajoutés, tels que les textures de la peau, les poils fins, les détails des plumes de cygne, semblent incroyablement réalistes.

Le progrès technologique en marche

Adobe n’est pas seul sur ce créneau : NVIDIA, Microsoft, Blackmagic Design et d’autres entreprises travaillent également sur la technologie de mise à l’échelle grâce à l’IA. Si ces avancées technologiques sont intégrées à des produits comme Premiere Pro ou After Effects, elles pourraient considérablement améliorer la qualité des vidéos à faible résolution. Ceci rend ainsi compte de l’appétence croissante du marché pour ce type de technologie.