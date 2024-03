Première mondiale : Adobe introduit l’IA générative Firefly sur mobile avec Express

Pour l'instant, les outils sont disponibles en version bêta.

Adobe innove : l’IA générative débarque sur mobile

Adobe effectue une percée technologique sans précédent en intégrant, pour la toute première fois, sa technologie d’Intelligence Artificielle générative (GAI) aux applications mobiles. Incluant cette fonctionnalité dans la version bêta de sa nouvelle application Express, disponible dès aujourd’hui sur Android et iOS, Adobe promet de révolutionner l’univers de la création mobile.

Une création mobile sans limite

La particularité de cette nouvelle fonctionnalité ? Elle permet, à partir de simples invitations textuelles, de générer des images et d’insérer, de supprimer ou de remplacer divers éléments tels que des personnes, des objets, ou encore des arrière-plans. En ajoutant une fonctionnalité appelée “Quick Actions”, les utilisateurs peuvent appliquer des modifications, supprimer des arrière-plans et redimensionner des images d’un simple tapotement.

Express, un outil pour les professionnels de la création

Au-delà de ces fonctionnalités, Adobe prévoit également de proposer des outils d’édition vidéo et une option de planification de contenu social. De plus, cette nouvelle application offre aux abonnés Creative Cloud la possibilité d’importer et de modifier leurs créations issues de programmes tels qu’Illustrator et Photoshop.

Il est important de noter que les actifs générés à l’aide de Firefly GAI portent une étiquette indiquant leur origine, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de valoriser l’utilisation de cette technologie de pointe.

Un tarif attractif pour les fonctionnalités premium d’Express

Durant ce test en version bêta, l’ensemble des options premium d’Express sont disponibles gratuitement pour tous. Cependant, Adobe prévoit à terme de basculer ces fonctionnalités derrière un abonnement de $10 par mois. Les places pour accéder à cette bêta sur iOS sont limitées, mais la version Android de l’application est quant à elle disponible dans la plupart des pays sur Google Play Store.