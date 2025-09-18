Google supprime 224 applications malveillantes totalisant 38 millions d’installations : nos conseils sécurité

Google a récemment supprimé 224 applications malveillantes de son Play Store, totalisant 38 millions de téléchargements. Cette opération souligne l’ampleur de la menace et la nécessité d’adopter des mesures pour renforcer la sécurité des utilisateurs.

Tl;dr 224 applis malveillantes supprimées du Play Store.

Fraude publicitaire sophistiquée : plus de 38 millions d’installations.

Google Play Protect alerte désormais les utilisateurs concernés.

Une campagne d’ampleur mondiale déjoue la vigilance de Google

Au cœur de l’écosystème Android, la menace peut parfois surgir là où on ne l’attend pas. Récemment, une opération d’une ampleur rarement vue a été mise au jour : pas moins de 224 applications malveillantes ont été évincées du Google Play Store, après avoir alimenté un système massif de fraude publicitaire. Selon les recherches de l’équipe Satori Threat Intelligence de la société Human, ces applications, téléchargées plus de 38 millions de fois dans le monde, se distinguaient par des techniques d’évasion particulièrement élaborées.

Des techniques redoutables et difficiles à détecter

Ce qui frappe, c’est la sophistication du mode opératoire. Les applications incriminées — surnommées « SlopAds » en raison de leur aspect générique rappelant les contenus générés par l’intelligence artificielle — savaient se rendre inoffensives si elles étaient installées directement via le Play Store. Mais si l’utilisateur y accédait après avoir cliqué sur certaines publicités malicieuses, elles déployaient alors leur véritable nature. Un jeu d’obfuscation s’enclenchait : téléchargement discret d’un fichier chiffré contenant des liens vers des modules frauduleux, vérifications poussées pour échapper à toute analyse, puis utilisation de techniques de stéganographie afin de dissimuler un logiciel malveillant dans des images PNG apparemment anodines.

Résultat : une fois le processus enclenché sur l’appareil ciblé, un module baptisé « FatModule » prenait la main et générait en coulisse plus de deux milliards d’impressions publicitaires frauduleuses par jour. Les serveurs utilisés imitaient quant à eux des sites d’actualité ou de jeux vidéo pour tromper les mécanismes de détection.

L’impact concret pour les utilisateurs Android

Bien que toutes ces applications aient été retirées du Play Store, le risque n’est pas entièrement écarté. Google Play Protect, le dispositif intégré aux appareils Android, a depuis renforcé ses contrôles et notifie désormais automatiquement tout utilisateur possédant encore une application concernée. La menace ne se limite pas au vol : ce type d’adware peut épuiser la batterie, consommer inutilement vos données mobiles et accélérer l’usure générale du smartphone.

Pour renforcer sa sécurité numérique face à ces attaques toujours plus inventives, il peut être judicieux — outre une vigilance constante lors du téléchargement — d’envisager :

L’utilisation conjointe d’un antivirus Android reconnu.

L’abonnement à un service spécialisé dans la protection contre le vol d’identité.

S’adapter face à une menace évolutive

La tentation serait grande de croire que ce genre d’attaque appartient au passé, mais la réalité est tout autre. À mesure que les cybercriminels perfectionnent leurs outils et méthodes, les campagnes telles que celle des « SlopAds » risquent fort de se multiplier. Comme toujours sur Android, il convient donc de rester attentif à ce que l’on installe… et aux signaux envoyés par son appareil.