Google Chrome reprend la main face à l’invasion des alertes

La nouvelle option de Google Chrome permet de révoquer facilement les notifications non utilisées et de reprendre le contrôle.

Tl;dr Google déploie sur Chrome Android une fonctionnalité qui révoque automatiquement les notifications des sites inactifs pour réduire la surabondance d’alertes.

Cette mesure ne concerne que les sites web consultés via Chrome et informe l’utilisateur de toute révocation, avec possibilité de réactivation manuelle.

L’objectif est de lutter contre le désengagement numérique et de redonner aux utilisateurs le contrôle sur les notifications.

Un verrou numérique face à la surabondance de notifications

Dans l’univers des smartphones, la prolifération des notifications est devenue un véritable fléau : chaque application, chaque site internet semble rivaliser d’ingéniosité pour attirer notre attention. Résultat ? Un écran de verrouillage saturé qui finit souvent par masquer l’essentiel sous un flot d’alertes secondaires. Face à cette dérive, Google prend position et déploie une solution pensée pour redonner la main aux utilisateurs.

Chrome et Safety Check : de nouveaux remparts contre l’invasion

Désormais, sur Android, le navigateur Chrome va s’inspirer d’une initiative déjà présente dans le système depuis Android 11, à savoir la suppression automatique des autorisations accordées aux applications peu utilisées. Mais cette fois, c’est au tour des notifications issues des sites web d’être ciblées. Concrètement, si vous n’interagissez plus avec un site pendant une certaine période — dont la durée exacte reste encore floue — Safety Check, introduit en 2024 pour mieux protéger les données personnelles, prendra l’initiative de révoquer ses droits d’envoi de notifications.

Ce changement ne concerne toutefois que les sites classiques consultés via Chrome : les applications installées ou web apps restent gérées via les réglages habituels du téléphone. Autre point rassurant, Google précise que toute révocation sera signalée à l’utilisateur, qui conservera la possibilité de réactiver manuellement les notifications ou même de désactiver entièrement la fonctionnalité.

Lutter contre le désengagement numérique

Ce choix n’est pas anodin : selon les données internes de Google, « moins de 1 % des notifications reçoivent une interaction », tandis que leur multiplication nuit fortement à l’implication des utilisateurs. Il apparaît donc évident qu’un écrémage automatisé devenait nécessaire afin d’éviter ce brouhaha permanent où l’essentiel se perd. En fait, certains internautes ont même pris l’habitude de refuser systématiquement toute demande d’accès aux notifications dès qu’elles apparaissent.

S’approprier les réglages pour reprendre le contrôle

Pour ceux qui souhaitent adapter eux-mêmes leurs préférences, un détour par les paramètres Chrome s’impose. Voici comment procéder simplement :

Ouvrir Chrome puis accéder au menu « trois points » ;

; Naviguer jusqu’à « Paramètres » puis « Safety Check » ;

; Ajuster les permissions sous l’onglet approprié selon vos besoins.

À noter enfin que ce dispositif sera étendu prochainement à la version desktop du navigateur pour ceux recevant aussi des alertes sur ordinateur. Pour l’heure, il se pourrait que certains usagers n’aient pas encore accès à cette nouveauté, le déploiement par vagues étant privilégié par l’éditeur californien. Une chose est sûre : entre saturation et silence numérique, la tendance penche désormais vers un meilleur équilibre.