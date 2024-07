Google offre gratuitement à ses utilisateurs Gemini son modèle d’IA Flash 1.5, plus rapide et plus léger

L'entreprise élargit également l'accès à l'assistant IA à un plus grand nombre d'utilisateurs.

TL;DR Google rend son IA Gemini plus rapide et efficace.

L’assistant IA peut désormais générer des réponses rapidement et comprendre des images.

L’accès à Gemini s’élargit à de nouvelles régions et langues.

Google booste son IA Gemini

Google fait évoluer Gemini, son intelligence artificielle, en améliorant considérablement sa rapidité et son efficacité. Le dernier-né de cette série de mise à jour, nommé « 1.5 Flash », est un modèle d’IA génératif. Ce modèle est capable de produire des réponses à travers le web et les appareils mobiles de manière plus rapide et plus efficiente.

Des interactions plus intuitives

À cette mise à jour s’ajoute une extension de la « fenêtre de contexte », permettant des échanges plus longs et des questions plus complexes avec l’assistant. À terme, vous pourrez également transférer des fichiers depuis votre appareil ou Google Drive vers Gemini. Si vous lui donnez accès à vos notes, par exemple, il sera capable de générer un guide d’étude ou un examen blanc.

Moins d’hallucinations, plus d’accessibilité

Dans un souci de réduction des hallucinations, Google intègre une fonction permettant à Gemini d’afficher des liens vers des contenus liés lorsque des réponses factuelles sont requises. Google rend également Gemini plus accessible en le lançant progressivement sur Google Messages pour les appareils Android dans l’Espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse. De plus, Gemini est maintenant disponible en français, polonais et espagnol dans l’application.

Une intelligence artificielle pour tous

L’accès à l’application mobile Gemini est désormais étendu à de nouvelles régions et est accessible aux adolescents âgés de 13 ans et plus. Google a même mis en place un processus d’intégration spécifique aux adolescents et un guide d’alphabétisation à l’IA, pour permettre à chacun de tirer le meilleur parti de cet outil.