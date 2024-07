Comment activer le nouveau mode texte-vers-voix de Google Chrome sur Android. La synthèse vocale fait des merveilles.

Google travaille sur sa fonctionnalité de synthèse vocale (TTS) dans Chrome pour Android depuis quelques mois. L’option avait été remarquée en bêta en janvier dernier, mais sa disponibilité semble s’étendre à davantage d’utilisateurs avec Chrome 125. Si tout n’est pas encore finalisé, 9to5Google signale que vous pouvez activer ladite fonction si ce n’est pas déjà fait.

Précédemment, pour que votre smartphone puisse vous lire des pages web à voix haute, il fallait passer par Google Assistant sur Android et Siri (avec Safari) sur iPhone. Bien que cette nouvelle fonctionnalité « Écouter la page » ne semble pas arriver sur iOS tout de suite, c’est une bonne chose de voir que Google a introduit cette fonction d’accessibilité directement dans Chrome.

9to5Google indique que cette option fonctionne sur la majorité des sites avec beaucoup de texte. Il faut cependant, logiquement, attendre que la page soit totalement chargée pour accéder à l’option depuis le menu avec les trois petits points en haut de la page de Chrome. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité, il suffit d’aller l’activer via le flag Chrome chrome://flags/#read-aloud. Saisissez le texte en gras dans la barre d’adresse, ouvrez la page (ou appuyez sur Entrée) et activez-le en passant le menu déroulant sur « Enabled ».

La synthèse vocale fait des merveilles

En plus de lire les pages web à voix haute, cette fonctionnalité offre des contrôles divers, dont la possibilité de gérer la vitesse de lecture, d’activer le surlignage du texte ou le défilement automatique. Google a aussi inclus plusieurs options de voix, plus particulièrement pour l’anglais des États-Unis, de l’Inde et de l’Australie. Il y a aussi plusieurs tons, pour une voix plutôt chaude, calme, enjouée ou paisible.

La barre de contrôle de cette fonctionnalité TTS restera en place même si vous ouvrez d’autres onglets et la lecture continuera si vous verrouillez votre appareil. Cependant, si vous fermez le navigateur, ou même si vous faites passer l’application en arrière-plan, la lecture s’arrêtera. Cette fonctionnalité est aussi disponible dans la page nouvel onglet et peut être définie comme raccourci dans la barre d’outil pour éviter de devoir passer par le menu pour la retrouver.

Dans la mesure où son déploiement officiel n’a pas encore eu lieu, elle est très certainement encore en développement. Il est donc possible que Google procède à certains ajustements – ou ajoute d’autres nouveautés – avant de procéder. Si vous préférez attendre son officialisation, n’hésitez pas à utiliser le mode Lecture de Google, très efficace lui aussi.