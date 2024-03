Comment remplacer Google Assistant par Microsoft Copilot. La chose est possible, mais en l'état, l'intégration est loin d'être idéale. Explication.

Il y a quelques semaines, Google rebaptisait sa plateforme IA Bard, que l’on connait désormais sous le nom Gemini. Outre certaines options de services additionnelles, comme Gemini Advanced, l’entreprise a aussi annoncé qu’il était désormais possible de remplacer Google Assistant sur votre Android par Gemini. Ce changement n’est pas parfait. Bien que Gemini offre de nombreuses fonctionnalités d’IA fort utiles en tant qu’assistant digital, il ne peut pas effectuer certaines tâches basiques de Google Assistant, comme accéder à votre agenda. Quoi qu’il en soit, si vous voulez tester un bot IA comme assistant sur votre smartphone, vous avez une autre option avec Microsoft Copilot.

Dans son app Copilot, Microsoft a introduit la possibilité de faire de Copilot son assistant par défaut. Ce faisant, vous allez activer Copilot lorsque vous presserez longuement sur le bouton d’alimentation. Cependant, l’implémentation actuelle est loin d’être idéale. Comme Mishaal Rahman le rapporte sur X, anciennement Twitter, activer l’assistant ne fait que lancer l’activité Copilot, plutôt que d’afficher Copilot par-dessus l’écran comme un assistant digital classique. De plus, il n’est pas possible d’activer Copilot avec votre voix (impossible, par exemple, de dire “Hey Copilot”).

You can now set the Microsoft Copilot app as your default assistant app on Android!

With version 27.9.420225014, available in beta, you can change the default assistant app to Copilot. This lets you launch Copilot from any screen by swiping diagonally from the corner or… pic.twitter.com/M5FxLzIdxT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 26, 2024