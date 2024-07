Gemini s’invite dans l’app Messages sur davantage de smartphones Android

Il vous faudra un smartphone Android avec 6 Go de RAM au minimum.

Google a décidé d’étendre le nombre de smartphones Android pouvant utiliser Gemini dans Google Messages. Jusqu’à il y a encore quelque temps, la fonctionnalité n’était disponible que sur certains appareils Pixel, ainsi que Samsung Galaxy dont ceux avec écran pliable et la gamme Galaxy S22 et plus récents. Aujourd’hui, Google a mis à jour ses pages d’aide pour indiquer que la fonctionnalité est enfin disponible sur une plus large sélection de téléphones Android, mais les caractéristiques minimum restent tout de même importantes.

Gemini s’invite dans Google Messages sur davantage d’appareils Android

Tout d’abord, il faut un appareil Android disposant de 6 Go de mémoire RAM ou plus. Ce qui, malheureusement, élimine nombre de produits d’entrée de gamme. Cependant, dans la mesure où la majorité des appareils milieu de gamme ont désormais 6 ou 8 Go de RAM, cela devrait permettre de mettre Gemini entre davantage de mains. Par ailleurs, Google indique que les utilisateurs doivent avoir 18 ans ou plus et activé la messagerie RCS pour en profiter.

Il faut en plus de tout cela être connecté sur la dernière version de Messages avec un compte personnel qui ne soit pas géré par Family Link ou un compte Google Workspace et vivre dans l’un des 165 pays sur lesquels Gemini est présent (ce qui est le cas de la France).

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous devriez alors pouvoir profiter de l’intelligence artificielle de Google directement dans votre application de message texte Android.

Utiliser Gemini dans Messages ressemble beaucoup à discuter simplement avec un ami. Si c’est la première fois que vous discutez avec Gemini dans Messages, ouvrez simplement l’app Messages, tapotez sur Démarrer une conversation et choisissez Gemini comme destinataire. Si vous avez déjà lancé une telle discussion, tapotez simplement dessus pour la poursuivre.

Une fois la fenêtre de discussion ouverte, vous pouvez envoyer vos requêtes et poser vos questions au chatbot. Gemini dans Messages fonctionne de manière identique à la version web, n’ayez pas peur de tester ses capacités.