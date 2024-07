Google confirme le Pixel 9 Pro Fold avec une vidéo teaser alléchante

La société s’apprête à présenter ses nouveaux appareils Pixel le 13 août.

Google vient de confirmer, par le biais d’une vidéo promotionnelle, l’ajout d’un nouveau membre pliable à sa gamme de smartphones, le Pixel 9 Pro Fold. Décrit comme un « téléphone pliable conçu pour l’ère Gemini », ce modèle a vivement attiré l’attention grâce à son assistant de discussion IA de dernière génération mis en avant dans la vidéo.

La conception du Pixel 9 Pro Fold présente des caractéristiques similaires à son prédécesseur non pliable, le Pixel 9 Pro, notamment un bloc caméra proéminent. Les lentilles sont arrangées verticalement près d’un des côtés du téléphone, permettant une utilisation optimale de l’espace grâce à un encombrement du bloc photo réduit.

A foldable phone built for the Gemini era.

Out with the old. In with the Fold.

Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/7zTWktAvWk pic.twitter.com/UZDudLiUWB

— Made by Google (@madebygoogle) July 18, 2024