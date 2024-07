Google aurait proposé plus de 500 millions de dollars à des entreprises cloud de l’UE pour maintenir leur procès antitrust contre Microsoft

La société a dû conclure un accord suite à l'échec de ses actions.

TL;DR Google aurait tenté de bloquer un règlement antitrust entre Microsoft et l’UE.

L’offre de Google comportait une licence de logiciels cloud et une proposition de partenariat.

Malgré l’offre de Google, CISPE a choisi de conclure un accord avec Microsoft.

Contre-offensive de Google troublée

Selon Bloomberg, Google aurait offert 512 millions de dollars, soit environ 470 millions d’euros, à un groupe d’entreprises de cloud basées en Europe dans une tentative d’entraver un règlement antitrust entre Microsoft et l’Union européenne. Ce pacte financier avait pour but ultime de forcer la poursuite d’une plainte formelle contre Microsoft.

Un accord contrecarré

La Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), une organisation commerciale à but non lucratif, avait déposé cette plainte auprès de l’organisme antitrust de l’UE. L’organisation accusait Microsoft de compliquer le changement de fournisseur pour les clients professionnels, car le logiciel était lié aux services cloud Azure de Microsoft. Ceci a alors ouvert la voie à une négociation entre la CISPE et Microsoft pour donner à la première un meilleur accès aux technologies de la seconde, mettant fin ainsi à la plainte officielle.

C’est à ce moment que Google, le rival de Microsoft, est intervenu.

La proposition de Google

L’entreprise aurait proposé à la CISPE le package financier susmentionné afin de poursuivre la plainte, selon des documents confidentiels et des personnes au courant de la situation consultés par Bloomberg.

Cet alléchant package se répartissait principalement en licences de logiciels pour la technologie de cloud de Google sur une période de cinq ans, pour une valeur de 495 millions de dollars ou 455 millions d’euros. Le reste était composé d’une proposition de partenariat à long terme et de liquidités. Il est également à noter qu’Amazon Web Services (AWS), qui est membre de la CISPE, a contribué à l’offre de Google.

Le verdict final

Malgré cette offre alléchante, les entreprises de cloud qui composent la CISPE, principalement des firmes européennes, n’ont pas été influencées. Au contraire, elles ont choisi de conclure un accord similaire avec Microsoft qui leur permet d’utiliser des fonctions Azure améliorées et de proposer des produits et services Microsoft sur leurs propres infrastructures cloud locales. « La stratégie de Microsoft de payer les plaignants plutôt que de s’attaquer au fond de leur plainte nuit aux entreprises et ne doit tromper personne », a déclaré Amit Zavery, responsable de la plateforme chez Google Cloud.