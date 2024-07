Google Maps sur Android se refait une (petite) beauté

Google est en train de déployer une mise à jour pour Maps sur Android offrant un nouveau design pour les fiches d'informations des adresses consultées et améliorant également l'interface de configuration des itinéraires.

TL;DR Google Maps sur Android présente une nouvelle interface.

La fiche d’informations a un design rafraîchi et plus accessible.

Les options de transport sont maintenant plus visibles et pratiques.

Un petit vent de fraîcheur pour Google Maps

Google Maps a toujours su prendre des virages technologiques intelligents pour rester au pied de la montagne des applications de navigation. Une nouvelle mise à jour vient confirmer cette tendance en introduisant une série de subtiles retouches, qui apportent néanmoins une bouffée d’air frais à l’interface utilisée par des millions de personnes.

Une fiche d’informations à l’allure moderne

L’évolution la plus marquante porte sur la fiche d’informations qui s’affiche lorsque l’on souhaite obtenir davantage de détails sur une adresse, un lieu historique ou une zone géographique. Désormais, les informations sont encadrées par des bords arrondis, même en plein écran, laissant ainsi apparaître la carte à l’arrière-plan. Une fois minimisée, cette fiche se fait discrète et laisse seulement apercevoir le nom du lieu et les boutons d’action tels que « Itinéraire », « Enregistrer » et « Partager ». Sans oublier la petite croix en haut à droite pour la faire disparaître à votre guise.

Des options de transport plus accessibles

Autre avancée non négligeable : la présentation des options de transport lors de la configuration d’un itinéraire. Dès à présent, elles s’affichent en bas de l’écran, rendant plus confortable les manipulations à une main. Par ailleurs, les informations de départ et d’arrivée se logent désormais dans un cadre réduit en haut de l’écran, libérant plus d’espace pour la carte.

Une nouvelle interface en phase de déploiement

Ces innovations, qui étaient en phase de test depuis février, sont désormais accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs avec la version 11.136.x de l’application sur Android. Selon 9to5Google, l’interface serait actuellement déployée via un canal stable. Toutefois, aucune mise à jour n’a pour l’instant été reportée du côté des utilisateurs iOS.