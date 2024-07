Microsoft a créé une voix IA si réaliste qu’elle est jugée trop dangereuse pour être diffusée

Le synthétiseur vocal de son intelligence artificielle est particulièrement réaliste.

TL;DR Microsoft développe une nouvelle IA de synthèse vocale : VALL-E 2.

Selon une recherche, l’outil atteint une « parité humaine » jamais vue.

Pour l’instant, ce produit n’est pas disponible pour le grand public.

Microsoft réinvente la synthèse vocale avec une IA révolutionnaire

La technologie ne cesse d’évoluer et Microsoft est en train d’y graver son nom d’une manière pionnière. Cette fois-ci, c’est le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) et plus précisément de la synthèse vocale, qu’elle révolutionne.

VALL-E 2 : Une nouvelle venue

Selon une nouvelle étude menée par les chercheurs de Microsoft (visible par Live Science), une nouvelle IA baptisée VALL-E 2 pourrait marquer l’histoire de la synthèse vocale. Son aptitude à produire une voix humaine crédible et réaliste en émanant simplement de commandes textuelles est inégalée selon eux.

Une prouesse technique…

Cette démonstration de technologie, qu’ils ont qualifiée de « human parity » ou « parité humaine », constituerait pour la première fois un tel exploit dans le domaine du texte à la parole. Pour preuves, de nombreux graphiques et termes techniques sont disponibles sur le post de blog de la firme.

Pas encore pour le grand public

« Cette page est uniquement à des fins de démonstration de recherche », précise le site web de Microsoft, avant d’ajouter qu’il n’y a actuellement aucun plan pour l’intégrer dans un produit ou de le rendre accessible au grand public. Il ne reste plus qu’à prendre leur parole pour argent comptant, du moment que nous n’ayons pas encore accès à des exemplaires audios pour juger par nous-même de la qualité de cette mystérieuse avancée technologique. Néanmoins, si cette intelligence artificielle est aussi performante qu’ils le prétendent, cela pourrait être une bonne chose que nous ne puissions pas encore l’entendre.