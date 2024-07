Fin prochaine pour les stores Xbox 360 de Microsoft : fermeture prévue le 29 juillet

Il ne vous reste que quelques semaines pour acquérir des titres classiques pour cette console Microsoft désormais vintage.

Clap de fin pour la boutique Xbox 360

Mesdames et Messieurs les gamers, émotion certaine à l’annonce de la clôture imminente de la boutique et du marché Xbox 360. Une fin de partie annoncée il y a un an par Microsoft, qui a sifflé la fin du match le 29 juillet, d’après sa page FAQ officielle. Un coup de vieux pour certains, une réorganisation pour d’autres, selon le nombre de consoles connectées à votre téléviseur.

Les contenus Xbox 360, c’est fini

Reposez vos manettes, tous les jeux, contenus téléchargeables et autres délices numériques destinés à la deuxième console de génération Microsoft ne seront plus disponibles à l’achat ni en téléchargement sur la Xbox 360. Toutefois, ne versez pas de larmes : vos jeux et films achetés restent en sécurité. Que vous ayez des vestiges de titres sur votre Xbox One ou votre console Series X/S, vous pourrez toujours les redécouvrir. Et vos films et séries acquis pourront être visionnés sur Windows 10 et 11. Soulagement.

Un hommage à la Xbox 360

Rien de tel que de faire courir un Dirk Nowitski à grosse tête dans NBA Jam : On Fire Edition sur Xbox One pour évacuer les frustrations du jour (ou du dernier championnat de NBA), sans rien casser. « La Xbox 360 est en train de nous quitter et nous attendons son passage au paradis des jeux d’occasion », un constat teinté d’humour et de respect pour cette console qui a marqué une génération.

L’année difficile de Microsoft

L’arrêt de la Xbox 360 Store et Marketplace, annoncé l’an dernier, pourrait être perçu comme une conséquence d’une année tumultueuse pour Microsoft sur le front des consoles. Le géant a notamment récemment augmenté le tarif de son Game Pass Ultimate, passant de 17 $ à 20 $ par mois, et du Game Pass Core plan, de 60 $ à 75 $. Ce dernier inclut également l’accès à des jeux PC et un abonnement EA Play. Pour les inconditionnels, il ne reste que quelques semaines pour dire adieu à leur chère Xbox 360.