En 2024, le Bloc-notes de Microsoft Windows se dote enfin d’un correcteur orthographique !

Qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre de nouvelles astuces à un vieux logiciel ?

TL;DR L’éditeur de texte Notepad de Microsoft a maintenant un correcteur orthographique.

Cette fonctionnalité fonctionne sur le même principe que dans Word ou Edge.

Microsoft prévoit de supprimer l’application WordPad de Windows 11.

Ajout d’un correcteur orthographique à Notepad de Microsoft

C’est une véritable avancée pour le domaine de l’informatique ! Notepad, l’éditeur de texte de Microsoft, s’est récemment doté d’une fonctionnalité que beaucoup attendaient : un correcteur orthographique. Cette innovation intervient plus de 40 ans après le lancement du logiciel, en 1983.

Un outil de vérification d’orthographe enfin disponible

Microsoft a déployé ce nouvel outil de vérification d’orthographe dans l’application Notepad de Windows 11. Tel qu’on pourrait s’y attendre, il vérifie automatiquement les erreurs d’orthographe. Après une phase de test commencée en mars, la mise à jour de ce logiciel a été effectuée discrètement ces derniers jours, selon The Verge.

La fonctionnalité fonctionne presque comme celle de Word ou Edge. Les mots mal orthographiés sont soulignés en rouge. En cliquant avec le bouton droit sur le mot mal orthographié, une liste d’options de correction s’affiche. De plus, Microsoft a ajouté une fonction d’autocorrection, qui corrige automatiquement les erreurs.

Personnalisation et autres nouveautés

Un aspect intéressant est que vous pouvez désactiver le correcteur orthographique en fonction du type de fichier dans Notepad, via le menu des paramètres. Par exemple, vous pouvez désactiver cette fonction pour les types de fichiers comme « .md » ou « .srt ». De plus, Notepad a également récemment introduit un mode sombre, des onglets, un compteur de caractères, et autre.

En prévision de la suppression de l’application WordPad plus tard cette année, Microsoft renforce Notepad. Le logiciel a même été enrichi de Copilot, basé sur l’intelligence artificielle.