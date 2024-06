OpenAI et Microsoft face à un procès lancé par la plus ancienne rédaction à but non lucratif du États-Unis

Le Centre de rapport d'enquête (Center for Investigative Reporting) soupçonne une violation massive du droit d'auteur.

Le CIR rejoint d’autres éditeurs pour poursuivre OpenAI en justice pour violation du droit d’auteur.

OpenAI et Microsoft n’ont pas encore répondu à la demande de commentaires.

Certains éditeurs concluent des accords de licence avec OpenAI.

Accusations de violation du droit d’auteur envers OpenAI et Microsoft

Le Centre de rapport d’enquête (CIR), l’un des plus anciens organismes de presse à but non lucratif aux États-Unis, a récemment porté plainte contre OpenAI et Microsoft, l’accusant d’utiliser son contenu pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle sans son consentement ni aucune forme de compensation.

Selon Mme Monika Bauerlein, la PDG du CIR, ces deux entreprises ont “aspiré nos histoires pour rendre leur produit plus puissant, sans jamais demander la permission ou proposer de compensation”. Mme Bauerlein estime également que cette pratique nuit à l’accès du public à l’information véridique.

Avant le silence d’OpenAI et Microsoft

Ni OpenAI ni Microsoft n’ont répondu à une demande de commentaires formulée par Engadget. Les allégations du CIR, déposées au tribunal fédéral de Manhattan, affirment que ces entreprises ont enfreint à plusieurs reprises la loi sur le droit d’auteur et la Digital Millennium Copyright Act.

Relations mitigées entre OpenAI et les organisations de presse

Les relations entre OpenAI et les organisations de presse sont en période de transition. Alors que certains éditeurs, comme le New York Times et le Chicago Tribune, et maintenant le CIR, intentent des poursuites contre OpenAI, d’autres éditeurs ont choisi d’établir des accords de licence avec l’entreprise. Grâce à ces accords, OpenAI peut entraîner ses modèles sur les archives et le contenu actuel publié par ces éditeurs et citer des informations provenant de ces sources dans les réponses offertes par ChatGPT.

Des accords de licence plutôt que des poursuites judiciaires pour certains

Le même jour que le dépôt de la plainte du CIR, le magazine TIME a annoncé un accord avec OpenAI lui permettant d’accéder à ses archives de plus de 101 ans. Le mois dernier, OpenAI a signé un contrat de plusieurs années d’une valeur de 250 millions de dollars avec News Corp, le propriétaire du Wall Street Journal, pour entraîner ses modèles sur une douzaine de marques appartenant à l’éditeur. The Financial Times, Axel Springer, The Associated Press et Dotdash Meredith ont également conclu des accords avec OpenAI.