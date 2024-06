Plus besoin d’abonnement pour ChatGPT sur macOS

Accessible aux utilisateurs de Macs Apple Silicon, à condition qu'ils disposent au minimum de macOS Sonoma.

Tl;dr L’application macOS ChatGPT est désormais accessible à tous.

La version n’est disponible que pour les utilisateurs d’Apple Silicon Mac.

Microsoft, partenaire principal, n’a pas encore une version officielle de l’application.

L’application a une fonction de raccourci clavier et permet l’envoi de fichiers.

L’application macOS ChatGPT présentée au public

OpenAI, toujours à la pointe de l’innovation, annonce que son application de bureau macOS ChatGPT est maintenant disponible pour tous. Cependant, l’accès est réservé aux détenteurs d’ordinateurs Apple Silicon Mac, pourvu qu’ils soient sous macOS Sonoma ou une version plus récente.

Un partenariat stratégique avec Apple

Avant même de déployer une version Windows de ChatGPT, OpenAI a préféré privilégier sa relation privilégiée avec la firme à la pomme. Certes, Windows 11 abrite déjà le copilote Microsoft propulsé par OpenAI, ce qui éclaire cette apparente omission. Les utilisateurs européens pourront se tourner vers Apple Intelligence, également fruit d’une collaboration entre OpenAI et Apple, qui sera déployé plus tard dans l’année.

Les fonctionnalités de l’application

Sur le plan fonctionnel, l’application macOS ChatGPT n’est pas en reste. Elle inclut un raccourci clavier (option-espace par défaut, mais personnalisable) pour saisir les requêtes de chatbot depuis n’importe où dans macOS. De plus, elle reprend l’apparence et la fonctionnalité du site Web ChatGPT, hormis qu’elle est présentée sous forme d’application native. Autre point important, l’application permet l’envoi de fichiers, photos et captures d’écran.

Pour profiter de ces nouvelles caractéristiques, il suffit de télécharger et d’installer l’application ChatGPT pour macOS depuis le site d’OpenAI. Prenez part à cette expérience inédite qui pousse encore plus loin les frontières de la technologie.