Le nouveau chatbot Claude d’Anthropic surpasse GPT-4o d’OpenAI dans certains tests de performance

Claude 3.5 Sonnet surpasse le meilleur modèle Claude 3 en termes de puissance et de rapidité, le doublant même dans ce dernier aspect. Intriguant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle avancée ?

Tl;dr Anthropic lance son nouveau modèle de chatbot, Claude 3.5 Sonnet.

Ce modèle amélioré fonctionne à deux fois la vitesse du précédent.

Il excelle dans la compréhension des nuances, de l’humour et des instructions complexes.

On dit que Claude 3.5 Sonnet interprète mieux les entrées visuelles que son prédécesseur.

Anthropic améliore la technologie de l’IA avec la sortie de Claude 3.5 Sonnet

Un pas de géant dans le monde de l’IA

Anthropic annonce le lancement de sa dernière innovation en matière de modèle de langage d’IA, Claude 3.5 Sonnet, surpassant son précédent modèle de pointe, Claude 3 Opus. Cette version promet non seulement une amélioration notable des performances, mais aussi une vitesse de traitement deux fois plus rapide.

Capable de raisonner comme un humain

L’amélioration la plus remarquable de cette version est sa capacité à comprendre des nuances délicates, à réagir avec humour et à traiter des instructions complexes. “Claude 3.5 Sonnet écrit dans un ton plus naturel”, affirme Anthropic. Il a démontré sa performance dans des évaluations exigeantes au niveau de connaissance universitaire et de compétence en programmation, dépassant même le GPT-4o d’OpenAI sur de nombreux tests.

L’excellence dans l’interprétation des visuels

Le chatbot semble également plus apte à interpréter les apports visuels que son prédécesseur. L’entreprise avance que le nouvel outil peut transcrire avec précision des textes à partir d’images imparfaites, une fonctionnalité très utile pour les clients travaillant dans le retail, la logistique et les services financiers, qui ont besoin d’extraire des données à partir de graphiques et autres indices visuels.

Une facilité d’utilisation améliorée

De plus, Claude 3.5 Sonnet présente une nouveauté : l’introduction d’un nouvel espace de travail appelé “Artifacts”. Lorsque l’on demande à Claude de générer des contenus tels que du code, des documents textes ou des designs web, une fenêtre dédiée s’ouvre à droite de la discussion. L’utilisateur peut ensuite demander à Claude d’effectuer des modifications qui seront mises à jour dans la fenêtre Artifacts.

Anthropic envisage de faire de Claude un espace de collaboration d’équipe plus large. Notre expérience en journalisme nous permet d’affirmer que l’avenir des organisations passera par la centralisation de leurs connaissances, documents et travaux en cours dans un espace partagé, avec Claude agissant comme un collègue à la demande.

Claude 3.5 Sonnet est accesible dès maintenant pour tous les utilisateurs grâce à l’application iOS Claude et sur leur site web. Il est également disponible à travers l’API Anthropics, Amazon Bedrock et Google Cloud Vertex AI. Son coût est de 3 $ par million de “jetons d’entrée” et de 15 $ par million de “jetons de sortie”, soit le même prix que le modèle précédent.