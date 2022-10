Google Cloud : des transactions en crypto-monnaies dès 2023 avec Coinbase

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, Coinbase installera sa plateforme de données mondiale sur Google Cloud et Google Cloud s'appuiera sur Coinbase Commerce afin de faciliter les paiements en crypto-monnaies pour ses services cloud.

Google Cloud se positionne pour permettre à certains clients, et plus particulièrement à ceux de l’écosystème web 3.0, de payer ses services cloud via des crypto-monnaies comme le bitcoin, l’ethereum et le litecoin. Alimentée par Coinbase Commerce – qui permet aux commerçants du monde entier d’accepter les paiements en crypto-monnaies de manière décentralisée – cette nouvelle expérience de paiement profitera aux clients et partenaires de Google Cloud en augmentant la diversité des options de paiement pour les solutions de Google Cloud.

Excited to share that Google Cloud has selected Coinbase to expand their crypto offerings! Today, I presented at #GoogleCloudNext alongside @ThomasOrTK to introduce Coinbase’s integration with Google Cloud. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 11, 2022

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a déclaré :

Nous voulons que la création dans le web 3.0 soit plus rapide et plus facile, et ce partenariat avec Coinbase aide les développeurs à se rapprocher de cet objectif. Nous sommes fiers que Coinbase ait choisi Google Cloud comme partenaire stratégique, et nous sommes prêts à fournir des services à l’écosystème mondial florissant des clients et partenaires du web 3.0. Notre objectif est de faire en sorte qu’il soit facile pour tous les clients de tirer parti de notre modularité, de notre fiabilité, de notre sécurité et de nos services de données, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’innovation dans l’espace web 3.0.

Coinbase va transférer certaines de ses applications d’Amazon Web Services vers le cloud de Google

La plate-forme d’échange de crypto-monnaies Coinbase, qui tire la majorité de ses revenus des transactions de détail, va transférer ses applications liées aux données vers Google à partir du service de cloud computing Amazon Web Services, leader sur le marché, sur lequel Coinbase s’appuie depuis des années.

Google Cloud et les outils de Coinbase

Grâce au partenariat stratégique entre Google Cloud et Coinbase, les développeurs web 3.0 pourront également accéder aux ensembles de données publiques cryptographiques BigQuery de Google, qui seront alimentés par les Coinbase Cloud Nodes, sur les principales blockchains. L’intégration permettra aux développeurs d’exploiter instantanément et de manière fiable les systèmes basés sur web 3.0 sans avoir besoin d’une infrastructure coûteuse et complexe. En outre, Google utilisera Coinbase Prime pour les services cryptographiques institutionnels, tels que la conservation et le reporting sécurisés.