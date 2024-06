Intel dévoile officiellement Lunar Lake, sa puce pour les PC IA Copilot+

Elle propose des performances IA de 48 TOPS et est dotée d'une mémoire RAM intégrée. Pouvez-vous imaginer la rapidité d'exécution que cela permet ?

Tl;dr Intel annonce une nouvelle puce Lunar Lake.

Performance améliorée jusqu’à 48 TOPS pour l’IA.

Intégration de mémoire à bord similaire à Apple Silicon.

Offre des normes de connectivité mises à jour.

Intel dévoile sa puce Lunar Lake destinée à l’IA

La firme multinationale américaine Intel a récemment dévoilé que ses prochaines puces Lunar Lake seraient disponibles cet automne pour les ordinateurs équipés de Copilot+ AI. L’annonce officielle s’est faite lors de l’événement majeur Computex, au cours duquel la société a dévoilé plus de détails techniques sur les caractéristiques impressionnantes de Lunar Lake.

Une performance de l’IA en forte hausse

Les nouvelles puces offriront un rendement allant jusqu’à 48 TOPS (téra opérations par seconde) en matière de performance d’IA, grâce à une unité de traitement neuronal (NPU) mise à jour. En comparaison, les puces Meteor Lake d’Intel précédentes affichaient une NPU de 10 TOPS, tandis que AMD a annoncé hier ses puces Ryzen AI 300 avec des NPU de 50 TOPS. Il est clair que “la course à l’IA est lancée” en dépit de la concurrence accrue dans le secteur.

Une mémoire intégrée semblable à celle d’Apple Silicon

Dans un revirement surprenant, les puces Lunar Lake comporteront également une mémoire intégrée, analogue à celle des puces Silicon d’Apple. Disponibles avec 16 Go ou 32 Go de RAM, ces puces, à l’instar de celles d’Apple, ne permettront pas d’ajouter de la mémoire supplémentaire plus tard.

Des normes de connectivité à jour

En ce qui concerne la connectivité, Lunar Lake intégrera les normes mises à jour : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCIe Gen5 et Thunderbolt 4. Il est étonnant qu’Intel ne s’engage pas encore vers Thunderbolt 5, surtout étant donné qu’elle prévoit de lancer cette norme plus tard cette année.

Au vu de ces nouvelles caractéristiques, les puces Lunar Lake d’Intel semblent prometteuses, bien qu’elles devront faire face à une concurrence importante dans le domaine de l’IA.