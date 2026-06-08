OpenAI accepte un contrôle américain avant de lâcher ses IA

OpenAI va laisser les autorités américaines examiner certains modèles avant leur sortie. Un geste politique qui pèse déjà sur le débat autour de l’IA.

En bref OpenAI accepte de se conformer à un décret prévoyant une revue préalable des modèles d’IA par les autorités avant leur mise à disposition.

Le texte impose un cadre volontaire et allégé, avec un examen réduit à 30 jours et un système de benchmark pour évaluer les capacités des modèles les plus avancés.

Malgré cet encadrement, des critiques jugent la régulation insuffisante et trop permissive face aux risques des modèles d’IA de pointe.

OpenAI va laisser le gouvernement américain jeter un œil à certains de ses modèles d’IA avant leur sortie publique. Et ça, ce n’est pas un détail de com. C’est la première grosse réponse d’un acteur central du secteur au nouveau cadre voulu par Donald Trump.

OpenAI se range derrière la revue préalable

La société a indiqué qu’elle respecterait le décret présidentiel, même s’il repose sur une participation volontaire. En clair, les régulateurs pourront évaluer les capacités de ses modèles avant mise à disposition du public.

Auprès de CNBC, George Osborne, responsable des pays chez OpenAI, a défendu l’idée d’un rôle fort des États démocratiques dans l’usage et le déploiement de cette technologie. Il a aussi plaidé pour des autorités de régulation puissantes, mais assez souples pour s’adapter à la suite. Vu la vitesse du secteur, ce n’est pas absurde.

Un décret bien moins musclé que prévu

Le texte signé cette semaine par Donald Trump n’est pas exactement celui imaginé au départ. La première version, préparée avec différents acteurs, cherchait à tenir ensemble les inquiétudes de l’industrie et les enjeux de sécurité publique.

À ce moment-là, les entreprises devaient soumettre leurs modèles 90 jours avant leur sortie, toujours sur une base volontaire. Puis la machine politique a rétrogradé. Des figures comme David Sacks et Elon Musk ont, d’après les informations rapportées, averti qu’un tel texte risquait de refroidir le développement de l’IA. Donald Trump lui-même a expliqué qu’il n’aimait pas certains aspects du projet.

Le point qui peut tout changer

Résultat, la nouvelle version réduit le délai d’examen à 30 jours. Et surtout, elle ne l’impose pas vraiment, elle demande aux entreprises de participer à un processus de benchmark.

Ce benchmark doit mesurer les capacités cyber avancées des modèles. Si un système entre dans la catégorie de covered frontier model, sa distribution et sa vente pourraient être limitées. Dit comme ça, ça sonne très technique. En pratique, c’est le cœur du sujet.

Pour les opposants, c’est trop léger

Tout le monde n’applaudit pas. Des critiques estiment que le décret reste trop timide pour encadrer des modèles potentiellement dangereux.

Don Beyer, élu démocrate de Virginie et coprésident d’un groupe de parlementaires consacré à l’IA, a été franchement sévère. Selon lui, c’est une politique décevante qui reflète plus largement la tendance de l’administration Trump à créer un environnement de type Far West pour le développement de l’IA. Bref, OpenAI joue le jeu, mais le terrain reste sacrément flou.