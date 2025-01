Trump annule par décret le cadre de l’IA instauré par Biden

L'ordre exécutif de Trump annule le cadre stratégique de Biden pour l'intelligence artificielle.

Tl;dr Trump annule 78 ordres exécutifs de l’administration Biden, y compris ceux sur l’IA.

Les annulations visent à « réparer nos institutions et notre économie ».

Trump retire aussi les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Un revirement politique majeur

Dans un mouvement surprenant après les cérémonies d’inauguration, l’ancien président Trump, nouvellement réinvesti, a pris une série de décisions qui ont secoué le paysage politique américain. Au cours d’un rassemblement, Trump a fait apporter un bureau sur scène où il a signé plusieurs ordres exécutifs, démantelant la majeure partie de l’œuvre de l’administration Biden.

Annulation de l’ordre exécutif sur l’IA

Le premier des ordres signés par Trump a renversé pas moins de 78 des ordres de l’administration Biden, y compris les directives d’octobre 2023 sur l’intelligence artificielle. « Les révocations contenues dans cet ordre seront la première de nombreuses étapes que le gouvernement fédéral des États-Unis prendra pour réparer nos institutions et notre économie », a déclaré le texte. Les domaines visés par ces annulations sont variés, allant de la réponse à la pandémie de COVID-19 à l’immigration, en passant par le changement climatique et la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI).

Implications pour l’intelligence artificielle

L’ordre exécutif de Biden avait établi un projet ambitieux pour protéger le grand public et définir les meilleures pratiques pour le gouvernement fédéral en matière d’intelligence artificielle. Plus précisément, l’EO cherchait de nouvelles normes pour la sécurité et la sûreté, en plus des protocoles pour le marquage de l’IA, ainsi que des protections des droits civils et des consommateurs. Il visait également à atténuer l’impact sur les travailleurs des entreprises utilisant l’IA et lançait un nouveau portail fédéral d’emploi à la recherche de « plus de talents en IA ».

Retrait de l’accord de Paris

De manière tout aussi frappante, Trump a également retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat pour la seconde fois, renversant une fois de plus le travail de son prédécesseur. Il avait déjà pris cette décision lors de son premier mandat, mais Biden avait rétabli la participation des États-Unis lorsqu’il avait pris ses fonctions.