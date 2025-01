Shou Zi Chew joue la carte Trump pour sauver TikTok aux États-Unis

Le PDG de TikTok mise sur une intervention de Donald Trump pour empêcher la disparition de l’application sur le marché américain.

Un appel à Trump pour sauver TikTok

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Shou Zi Chew a remercié Donald Trump pour son implication et son soutien. Il a salué la compréhension du président élu envers la plateforme chinoise, rappelant son utilisation active de TikTok, qui aurait généré plus de 60 milliards de vues. Ce geste s’inscrit dans une stratégie claire pour attirer l’attention de Trump et le convaincre d’intervenir pour préserver l’application sur le territoire américain.

Le rôle clé de Trump et ses options limitées

Donald Trump a exprimé son désir de sauver TikTok, mais il reste évasif quant aux moyens à mettre en œuvre. Parmi les solutions envisageables, une vente de TikTok par sa maison mère ByteDance pourrait permettre de respecter les exigences légales. Alternativement, Trump pourrait ordonner au ministère de la Justice de ne pas appliquer l’interdiction via un décret, bien que cela risque de ne pas suffire à rassurer les entreprises partenaires comme Apple et Google.

Les démarches déjà entreprises par TikTok

Pour s’assurer un avenir aux États-Unis, Shou Zi Chew a déjà rencontré Donald Trump à Mar-a-Lago et prévoit d’assister à son investiture. Ces efforts reflètent l’importance stratégique du marché américain pour TikTok. Néanmoins, l’entreprise reste dans l’incertitude quant aux prochaines étapes et pourrait envisager de suspendre ses opérations sur le sol américain si la situation n’évolue pas.

L’incertitude plane sur l’avenir de TikTok aux États-Unis

Shou Zi Chew a tenu à rassurer les utilisateurs, promettant de tout mettre en œuvre pour garantir la pérennité de la plateforme. Cependant, à la veille de l’entrée en vigueur de l’interdiction, TikTok est confronté à une bataille complexe mêlant politique, diplomatie et technologie. L’avenir de l’application aux États-Unis dépendra largement de la capacité de Trump à trouver une solution viable dans un contexte tendu entre les États-Unis et la Chine.