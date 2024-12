Donald Trump à la rescousse de TikTok devant la Cour suprême des États-Unis

L’avenir de TikTok aux USA pourrait basculer grâce à l’intervention de Donald Trump.

Tl;dr Donald Trump demande à la Cour suprême de suspendre l’interdiction de TikTok pour permettre une solution négociée.

L’administration Biden défend l’interdiction, arguant que TikTok représente une menace grave pour la sécurité nationale.

La Cour suprême doit trancher entre liberté d’expression et enjeux de sécurité dans ce débat inédit.

Une bataille légale au sommet

Le président élu des Etats-Unis a demandé à la Cour suprême de suspendre une interdiction controversée de l’application de partage de vidéos courtes TikTok prévue pour le 19 janvier 2025, la veille de son investiture. Dans un mémoire déposé avant le week-end, Donald Trump a appelé à un délai pour négocier une solution évitant une fermeture totale de TikTok. Cette requête s’oppose à l’administration Biden, qui défend fermement la législation au nom de la sécurité nationale. La loi, adoptée en avril dernier, interdit TikTok à moins que le réseau social ne se détache de son propriétaire chinois, suscitant un affrontement inédit entre liberté d’expression et sécurité.

Les arguments de Donal Trump : une priorité aux négociations

Donald Trump n’a pas pris position sur la question des droits constitutionnels, mais a insisté sur l’importance de préserver TikTok comme un espace d’expression pour des millions d’Américains. Selon lui, une fermeture précipitée de l’application pourrait porter atteinte aux droits garantis par le Premier Amendement. Il a proposé un délai permettant à son administration de négocier une solution conciliant sécurité nationale et liberté d’utilisation. Donald Trump a souligné sa position unique pour résoudre cette crise, citant son influence sur les réseaux sociaux.

Joe Biden défend l’interdiction de TikTok au nom de la sécurité nationale

L’administration Biden et plusieurs anciens responsables de l’ère Donald Trump, dont Mike Pence, ont plaidé pour maintenir l’interdiction. Selon eux, TikTok constitue une menace grave, capable de collecter des données sensibles et de manipuler l’information au profit de la Chine. Ils ont décrit l’application comme un outil géopolitique dangereux, surnommé “fentanyl numérique”. Joe Biden et ses alliés estiment que la sécurité des États-Unis justifie cette mesure, malgré ses implications sur la liberté d’expression.

TikTok et les défenseurs des droits numériques ripostent

De son côté, TikTok argue que la fermeture de la plateforme équivaut à interdire l’un des espaces d’expression les plus importants aux États-Unis. Des groupes de défense des droits numériques, comme l’Union américaine pour les libertés civiles (ou American Civil Liberties Union), ont alerté sur les risques de précédent qu’une telle interdiction représenterait, comparant cette mesure à des pratiques autoritaires. TikTok et ses soutiens soutiennent qu’il existe des solutions moins radicales, comme une transparence accrue sur la gestion des données. La Cour suprême devra trancher un dilemme inédit mêlant enjeux de sécurité nationale et protection des libertés fondamentales.