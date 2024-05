Les nouveaux ordinateurs portables Framework 13 sont équipés des processeurs Intel Core Ultra Series 1

La gamme dispose également d'une webcam améliorée et offre la possibilité d'avoir un écran de 2.8K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie attirerait-elle davantage votre attention ?

Tl;dr Framework annonce un nouveau modèle de Laptop 13 avec des processeurs Intel Core Ultra Series 1.

Ce modèle propose différentes options d’affichage ainsi qu’une webcam de 9,2 MP.

Il est doté d’une modularité avec de nombreuses options de personnalisation.

Les précommandes sont déjà disponibles à partir de 1 100 $.

La montée en puissance de Framework

Framework, une entreprise américaine reconnue pour sa conception unique de laptops modulaires, a récemment présenté la dernière déclinaison de son bien nommé Laptop 13. Avec l’intégration de processeurs Intel Core Ultra Series 1, cette nouvelle génération promet une montée en puissance significative, une efficacité améliorée et une autonomie de batterie prolongée. Ces processeurs permettent d’intégrer jusqu’à 96 Go de mémoire vive DDR5, assurant ainsi une certaine longévité à votre machine.

Nouvelles fonctionnalités époustouflantes

Il convient de noter qu’un laptop n’est pas uniquement un processeur. Le Laptop 13 bénéficie d’une multitude d’améliorations. Les utilisateurs disposeront de plusieurs options d’affichage dont la meilleure offre une résolution de 2880×1920 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, “très utile pour le gaming”. Il comprend également une nouvelle webcam de 9,2 MP qui “offre une performance étonnante en 1080p, particulièrement dans des conditions de faible éclairage”. De plus, dans le but d’améliorer la clarté audio, Framework a opté pour des microphones à faible bruit.

Modularité : le maître mot de Framework

En restant fidèle à sa politique d’entreprise, le Laptop 13 de Framework se distingue par sa modularité qui offre de nombreuses possibilités de personnalisations. On compte parmi elles des cartes d’extension USB-C multicolores et une carte d’expansion SD à venir pour un stockage sur flash facile. Pour répondre aux besoins des différents types de consommateurs, Framework propose des modèles pré-configurés, y compris une version professionnelle disposant d’une garantie de 3 ans et du système d’exploitation Windows 11 Pro préinstallé avec la prise en charge d’Autopilot.

Disponibilité et Tarifs

Pour les intéressés, les précommandes sont dès à présent ouvertes avec des livraisons prévues dès le mois prochain. Les prix du Laptop 13 débutent à 1 100 dollars.