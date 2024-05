Atari acquiert Intellivision, mettant fin à la toute première guerre des consoles

L'accord n'inclut pas le système Amico, dont la sortie a été longuement retardée. Est-ce que cela pourrait changer à l'avenir?

Tl;dr Atari acquiert la marque Intellivision et ses 200 jeux.

Atari et Intellivision ont été les premiers rivaux des consoles de jeux.

Intellivision continuera à travailler sur la console Amico avec la licence d’Atari.

Atari profite déjà de l’acquisition en commercialisant des produits à marque Intellivision.

L’unification des géants classiques du jeu vidéo

Atari, le géant de l’industrie du jeu vidéo a annoncé récemment une acquisition marquante. La marque Intellivision et son catalogue de plus de 200 jeux passent désormais sous le contrôle d’Atari après un accord avec Intellivision Entertainment LLC.

Fin de la première guerre des consoles

Cette acquisition sonne comme une fin historique aux rivalités de jadis. En effet, Intellivision et Atari étaient d’ailleurs les protagonistes de la toute première “guerre des consoles”, qui a débuté dès 1979. Intellivision, à l’origine une console créée par Mattel, était en concurrence directe avec le VCS d’Atari, qui fut plus tard rebaptisé le 2600. Cette période précurseuse a eu lieu une décennie avant que le conflit entre Nintendo et Sega n’éclate.

“Honnêtement, cette union entre Atari et Intellivision met fin à la guerre de console la plus longue de l’histoire”, déclare Mike Mika, directeur du studio de l’entreprise Digital Eclipse, propriété d’Atari.

La console Amico poursuit son chemin

Malgré cette opération d’envergure, l’acquisition ne comprend pas la console rétro “Amico”, dont la sortie a été longuement retardée par Intellivision Entertainment LLC. Diagnostiquée avec difficultés depuis son annonce en 2018, cette dernière compte néanmoins continuer le développement de la console, sous une entité séparée et réétiquetée. Elle bénéficiera même d’une licence accordée par Atari pour y intégrer des jeux Intellivision.

Atari, vers une nouvelle ère ?

Atari semble déjà tirer profit de cette acquisition en incluant divers produits à l’effigie d’Intellivision dans son magasin en ligne, notamment des t-shirts. Selon Wade Rosen, PDG et président d’Atari, cette acquisition représente une “opportunité exceptionelle de réunir d’anciens concurrents et de rassembler les fans d’Atari, d’Intellivision et de l’âge d’or du jeu vidéo”. Un autre monument de cette période, la ColecoVision, ne semble pour l’instant pas sur le point de répéter ce mouvement de consolidation.