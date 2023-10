Atari annonce le rachat de Digital Eclipse

Après Nightdive Studios en mars dernier, Digital Eclipse devient le deuxième spécialiste des remasters de l'éditeur français Atari.

Le rachat de Digital Eclipse par Atari coûtera 6,5 millions de dollars, payables pour moitié en espèces et pour moitié en actions Atari à la clôture de la transaction, plus un complément de prix pouvant aller jusqu’à 13,5 millions de dollars, payable en espèces au cours des trois prochaines années en fonction des performances du grand spécialiste des restaurations d’anciens jeux, comme Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, Disney Classic Games Collection, Blizzard Arcade Collection, SNK 40th Anniversary Collection, Street Fighter 30th Anniversary Collection ou encore Mega Man Legacy Collection, avec son outil de développement maison, l’Eclipse Engine.

Did you hear the news? Digital Eclipse is joining the @Atari family! The official press release is here: https://t.co/AtaZvq3uOw

What does this mean for the future of Digital Eclipse? Here's a quick FAQ with a few big questions answered: https://t.co/bfSsYbSl4i

— Digital Eclipse (@DigitalEclipse) October 31, 2023