Atari annonce le rachat de Nightdive Studios

Nightdive Studios va devenir le spécialiste des remasters de l'éditeur français Atari.

Le rachat de Nightdive Studios par Atari coûtera dix millions de dollars, payables pour moitié en espèces et pour moitié en actions Atari à la clôture de la transaction, plus un complément de prix pouvant aller jusqu’à dix millions de dollars, payable en espèces au cours des trois prochaines années en fonction des performances futures du grand spécialiste des restaurations d’anciens jeux, comme Shadow Man, Quake, Doom 64, Turok et Turok 2, avec son outil de développement maison, le KEX Engine.

This is a big win for our team! As we look to continue producing high-quality, new, and remastered games that do justice to the original IP; we could think of no better long-term partner than @atari https://t.co/icK4zbQBe2

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) March 23, 2023