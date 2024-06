Google déploie les panneaux latéraux Gemini pour Gmail et d’autres applications Workspace

La société a également déployé Gemini sur l'application mobile de Gmail. Comment cela pourrait-il vous faciliter la vie ?

Tl;dr Google rend Gemini plus accessible dans Workspace.

Gemini offrira des améliorations et suggestions de contenu.

Gemini peut résumer les emails et suggérer des réponses.

Ces fonctionnalités sont disponibles pour les clients payants.

Accès amélioré à Gemini sur Google Workspace

Face à l’évolution exponentielle des demandes numériques, Google a pris l’initiative de rendre Gemini, sa technologie d’intelligence artificielle, plus accessible à sa clientèle sur ses applications Workspace. Une innovation stratégique, réservée toutefois aux clients payants.

Un outil prometteur pour une meilleure productivité

Gemini est un outil polyvalent doté d’une capacité à améliorer et affiner le contenu. À travers une intégration harmonieuse sur plusieurs applications comme Doc, Sheets, Slides et Drive, mais aussi sur Gmail pour Android et iOS, Gemini se présente comme le ciment du flux de travail, alimenté par l’IA, entre ces différentes plateformes. Par exemple, cette fonctionnalité peut simplifier des tâches complexes sur Sheets, comme la création de tableaux, la génération de formules et l’éclaircissement de diverses fonctions.

L’amélioration de Gmail par Gemini

Gemini ne se limite pas à l’accessoire additionnel, il se distingue aussi par sa capacité à résumer les fils d’e-mails, suggérer des réponses pertinentes et aider le client à rédiger de nouveaux e-mails. Ainsi, le consommateur trouve plus aisément des informations dans sa boîte de réception ou dans ses fichiers Drive.

À quoi profitera ces fonctionnalités

Ces fonctionnalités raffinées sont réservées à ceux qui ont opté pour le plan de paiement Google One AI Premium, ou qui bénéficient de l’accès à Gemini add-in pour Business, Entreprise, Éducation et Education Premium. Cette initiative de Google montre le potentiel du développement de l’IA dans une perspective d’améliorer l’efficacité et la facilité d’utilisation de ses applications.