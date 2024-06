Vous pourrez bientôt rechercher dans votre Google Photos avec Gemini. Ask Photos devrait être très utile au quotidien. Présentation.

Durant la conférence I/O 2024, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité IA pour Google Photos, baptisée simplement Ask Photos. Avec Ask Photos, vous pouvez utiliser l’app comme un chatbot, par exemple Gemini ou ChatGPT : vous pouvez demander une photo précise de votre bibliothèque ou poser une question générique à l’app concernant vos photos et l’IA va fouiller toutes vos photos pour trouver les photos et réponses à vos questions.

Lorsque vous posez une question à Ask Photos, le bot effectue une recherche détaillée dans votre bibliothèque : il identifie d’abord les mots clef importants de votre requête, comme les localisations, les personnes et les dates, mais aussi les éléments plus complexes comme “randonnée estivale en Provence”.

Après cela, Ask Photos étudie les résultats de recherche et décide lesquels sont les plus pertinents pour votre requête. Les capacités multimodales de Gemini lui permettent de traiter les éléments de chaque photo, y compris le texte, les sujets et les actions, ce qui aide à décider si l’image est pertinente. Une fois que Ask Photos a sélectionné les photos et vidéos pertinentes, il les assemble dans une réponse construite.

Google indique que vos données personnelles dans Google Photos ne sont jamais utilisées pour de la publicité et aucun tiers humains ne verra vos conversations et données personnelles dans Ask Photos, excepté “dans de rares cas pour gérer tout abus ou détournement”. L’entreprise a aussi déclaré qu’elle n’entrainera pas ses autres produits IA avec ces données de Google Photos, y compris d’autres modèles et services Gemini.

Que pouvez-vous faire avec Ask Photos ?

Bien sûr, Ask Photos est une méthode idéale pour trouver rapidement une photo précise. Vous pouvez demander “Montre-moi les meilleures photos de mon voyage en Espagne l’année dernière” et Google Photos vous sortira toutes vos photos de ces vacances, avec un résumé textuel pour chacune. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour rassembler ces photos dans un nouvel album ou générer des légendes pour une publication sur vos réseaux.

Cependant, l’utilisation la plus intéressante reste pour trouver des réponses à des questions contenues dans vos photos sans avoir à passer sur vos photos vous-même. Google a partagé un bon exemple pendant sa présentation : si vous demandez “Quel est le numéro de ma plaque d’immatriculation ?”, il identifie votre voiture parmi toutes les photos de voitures de votre bibliothèque. Non seulement vous aurez une photo de votre voiture avec la plage, mais aussi la réponse à votre question. Si vous voulez conseiller un ami sur les meilleurs restaurants d’une ville, vous pouvez demander “Dans quels restaurants sommes-nous allés à Paris l’année dernière ?” et Ask Photos va vous afficher les images et les restaurants de votre bibliothèque, ainsi qu’une liste à partager directement.

Quand Ask Photos sera-t-il disponible ?

Google a simplement indiqué que cette fonctionnalité expérimentale allait être déployée dans les mois à venir, sans davantage de précision.