Google travaillerait sur des chatbots IA à l’image des célébrités et influenceurs

Incroyable, des chatbots en interaction avec des célébrités !

Tl;dr Google développe des chatbots basés sur des célébrités et des influenceurs de YouTube.

Le projet est alimenté par les modèles de langage de la famille Gemini de Google.

Google est encore en pourparlers avec les célébrités et les influenceurs pour des partenariats.

Le projet pourrait être limité à Google Labs.

Google et son nouvel arsenal de chatbots IA

Selon certaines informations, Google aurait entrepris la construction de chatbots alimentés par l’intelligence artificielle, basés sur des personnalités célèbres et des influenceurs YouTube. Bien que cette initiative ne soit pas révolutionnaire, avec des startups comme Character.ai et des entreprises comme Meta ayant déjà lancé des produits similaires, elle inscrit Google dans une dynamique résolument tournée vers l’IA.

Sur les traces des géants

Ce projet de chatbots de personnalités est propulsé par la famille de modèles de langage Gemini de Google, rapporte The Information. Google est actuellement en discussion avec des influenceurs et des célébrités pour des partenariats éventuels. L’entreprise travaille également sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots, simplement en décrivant leur personnalité et leur apparence, une fonctionnalité déjà offerte par Character.ai. Il est amusant de noter que Noam Shazeer, l’un des co-fondateurs de Character.ai, est un ancien ingénieur de Google et l’un des créateurs des “transformateurs”, la technologie fondamentale qui a rendu possible l’IA générative d’aujourd’hui.

Penser en dehors des sentiers battus

Il n’est pas encore clair quelles personnalités ou influenceurs Google pourrait choisir pour ses chatbots. Cependant, le futur de ces chatbots sous forme de célébrités reste incertain. Le rendement des chatbots de Meta n’a pas été à la hauteur des attentes, malgré leur présence constante dans chaque produit de la marque comme l’a souligné The Information. Par exemple, le chatbot basé sur Snoop Dogg n’a que 15 000 followers sur Instagram, contre 87,5 millions pour le rappeur en chair et en os.

Selon les rapports, il se peut que le projet de Google soit simplement expérimental. Les chatbots pourraient ne faire leur apparition que sur Google Labs, le site web de Google dédié à des projets expérimentaux, plutôt que d’être plus largement disponible. Cela démontre que Google continue la course à l’innovation, même face à des géants comme Meta.