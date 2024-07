Une nouvelle fuite révèle deux tailles pour la Google Pixel Watch 3

Une publicité de Google pour sa smartwatch met en avant une luminosité maximale plus élevée, deux tailles différentes disponibles et une durée de vie de la batterie accrue.

TL;DR Le nouveau Google Pixel Watch 3 pourrait bientôt être dévoilé.

Des informations fuitées révèlent des améliorations significatives par rapport au modèle précédent.

Le smartwatch ciblera la forme physique et la fonctionnalité avec de nouvelles offres.

Anticipations pour le Google Pixel Watch 3

Selon des informations potentiellement révélatrices divulguées sur le site Android Headlines, le prochain gadget de Made by Google pourrait être dévoilé plus tôt que prévu. C’est peut-être le 13 août que nous découvrirons le Google Pixel Watch 3.

Améliorations notables et une diversité des tailles

Des matériaux promotionnels reçus par le site de la part d’une source chez Google démontrent des améliorations significatives pour le Google Pixel Watch 3 par rapport à son prédécesseur, le Pixel Watch 2. La plus grande différence réside dans les tailles offertes : fini l’époque où l’on devait se contenter d’une seule taille. Au lieu du 41mm standard, le nouveau Google Pixel Watch 3 sera disponible en 41 mm et 45 mm.

Écran et autonomie de batterie optimisés

Le nouvel écran Actua du Google Pixel Watch 3, remplaçant l’ancien AMOLED du Watch 2, promet d’être 1 000 nits plus lumineux à son apogée que le modèle précédent. De plus, la batterie du nouveau modèle de 41mm se rechargerait 20% plus rapidement. Malgré les problèmes passés d’autonomie chez Google, les améliorations semblent mitigées : Google annonce toujours une durée de vie de 24 heures avec l’affichage toujours activé, mais propose un nouveau mode d’économie d’énergie qui pourrait porter l’autonomie de la batterie à 36 heures.

Plus de fonctionnalités pour une meilleure expérience

Le Google Pixel Watch 3 proposerait également une multitude de nouvelles fonctionnalités. En plus de permettre des visualisations vidéo en direct depuis des appareils Nest Cam ou Nest Doorbell, cette montre intelligente aurait un accent marqué sur la santé et le fitness. Suivi d’entraînements, suggestions de rythme pour la course à pied ou encore un compteur de pas détaillé qui mesure votre rythme moyen lors d’une marche ou course, sans oublier la compatibilité avec Fitbit Premium, le nouvel engin semble avoir tout pour plaire aux amateurs de sport.

Ces informations, bien qu’attrayantes, n’ont pas encore été confirmées officiellement. C’est lors du grand dévoilement du 13 août que toutes les spécificités du Google Pixel Watch 3 seront révélées.