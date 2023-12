Les principales différences entre les Google Pixel Watch 2 et Samsung Galaxy Watch 6

Les principales différences entre les meilleures smartwatches du marché du moment que sont les Google Pixel Watch 2 et Samsung Galaxy Watch 6.

Les Google Pixel Watch 2 et Samsung Galaxy Watch 6 comptent parmi les meilleures smartwatches du marché à l’heure actuelle. Mais si vous devez choisir un modèle, vous devrez pouvoir répondre à la question : en quoi sont-elles vraiment différentes ? Y a-t-il des fonctionnalités en faisant sortir une du lot ?

Design et taille

La Galaxy Watch 6 est la dernière-née des montres connectées Samsung. Le géant sud-coréen a eu le temps de parfaire le design en intégrant des fonctionnalités très nombreuses et variées, avec de hautes performances, dans un si petit appareil. La Pixel Watch 2, de son côté, n’est que la deuxième génération de montre connectée du géant américain. Et si elle s’en sort très bien, Samsung reste devant sur certains aspects.

L’exemple le plus frappant est peut-être le design et la taille. La Galaxy Watch 6 existe en deux tailles – 40 mm et 44 mm -. Les écrans sont tous les deux très nets et lumineux, avec beaucoup de pixels par pouce, mais si vous préférez un cadran plus grand, l’option 44 mm de la Galaxy Watch 6 est appréciable.

La Pixel Watch 2 arbore ce design distinctif introduit avec la première génération. Rien n’a fondamentalement changé par rapport à cette dernière, d’ailleurs, si ce n’est que la Watch 2 est en aluminium et non plus en acier inoxydable. C’est toujours très résistant, mais plus léger. La Pixel Watch 2 n’est proposée qu’en une seule taille et, bien que le design soit réussi, la montre peut sembler petite sur certains poignets.

Logiciel et performances

En termes de performances et de logiciel, ces deux appareils sont ce qui se fait de mieux, avec Wear OS 4 déjà installé. La principale différence est que la montre de Google utilise une version non modifiée de Wear OS 4 tandis que sur la Pixel Watch 2, Samsung a ajouté sa surcouche One UI 5 Watch. Une petite touche que les amoureux de la marque coréenne devrait apprécier.

Si vous n’avez pas de smartphone Samsung, cependant, la Pixel Watch 2 est l’option la plus propre du marché pour profiter de Wear OS 4 à l’heure actuelle, une raison fréquente pour opter pour un appareil Google par rapport à un autre fabricant. Ceci étant dit, Google a intégré de nombreux éléments Fitbit dans sa Pixel Watch 2, l’intégration avec l’app est donc très facile et profonde. Étant l’une des plus anciennes apps de fitness, Fitbit a un bel historique dans le domaine, et nombreux sont les clients à vouloir rester dans cet écosystème. Si vous aimez ce que Fitbit propose, la Pixel Watch 2 est probablement une meilleure option.

L’un dans l’autre, ces deux montres proposent des expériences logicielles et un accès aux apps similaires. Il convient de décider si vous voulez rester avec les apps Samsung ou profiter de l’intégration de Fitbit offerte par la Pixel.

Tarif

En ce qui concerne les tarifs, les deux sont là encore très similaires. La Galaxy Watch 6 démarre à 299 € (Bluetooth/Wi-Fi) et 349 € pour la variante 4G, tandis que la Pixel Watch 2 est proposée à 349 € (Bluetooth/Wi-Fi) ou 399 € (4G). Le modèle 44 mm de Galaxy Watch 6 est vendu 329 €, 379 € dans sa variante 4G. La différence en termes de tarif est donc relativement faible. Autrement dit, à moins que votre budget soit très strict, cela ne devrait pas être un élément important.

Finalement, ces montres sont très réussies. La Pixel Watch 2 est la meilleure option pour celles et ceux qui recherchent une expérience Android pure et le plus de fonctionnalités Google possible. La Galaxy Watch 6, elle, est l’équivalent Samsung, avec sa surcouche et davantage de flexibilité au niveau des tailles.