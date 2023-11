Samsung lance un teaser sur sa traduction téléphonique en temps réel basée sur l’IA

La fonctionnalité "Galaxy AI" devrait être disponible début de l'année prochaine. Et vous, êtes-vous prêt à expérimenter l'intelligence artificielle de Samsung ?

L’ère de la traduction en direct sur les appels téléphoniques n’est plus seulement une exclusivité de Google Pixel. Très prochainement, les amateurs de Samsung pourront également en profiter, sans avoir à recourir à des applications tierces.

Selon des informations du géant sud-coréen, le futur téléphone de la marque – que l’on soupçonne être la famille “Galaxy S24” – embarquera la technologie “Galaxy AI”. Celle-ci sera alimentée à la fois par une IA locale développée par Samsung et par une IA sur le cloud provenant de différents fournisseurs.

L’offre “Galaxy AI” comprendra une fonctionnalité appelée “AI Live Translate Call”. Cette dernière permettra d’afficher des traductions en temps réel sous forme de journal de chat pendant les appels téléphoniques. Imaginez-vous en pleine conversation avec un interlocuteur à New York parlant anglais, alors que vous êtes à Séoul et communiquez en coréen.

Il n’y a pas beaucoup d’autres informations disponibles sur le “Galaxy AI”, mais Wonjoon Choi, Vice-président exécutif et chef de la R&D, Mobile eXperience Business chez Samsung, affirme qu’ “il changera notre perception des téléphones portables pour toujours”.

Les détails sur l’intégration de l’IA générative Gauss de Samsung ne sont pas encore disponibles. Cependant, compte tenu des récentes offres similaires de Google, il ne serait pas étonnant de voir la fonctionnalité complète intégrée dans la série Galaxy S24 l’année prochaine.

L’avis de la rédaction

Face à l’exploit révolutionnaire de Samsung à transformer l’utilisateur de smartphone en véritable citoyen du monde grâce à l’IA, on ne peut qu’applaudir et attendre avec impatience. La promesse d’un échange fluide et instantané, malgré la barrière linguistique, ouvre des portes à une communication mondialisée sans précédent. Le futur de la technologie mobile s’annonce des plus exaltants!