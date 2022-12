Samsung a de grands projets pour le téléobjectif de son futur Galaxy S24

Les Samsung Galaxy S23 n'ont toujours pas été officialisés que le Galaxy S24 fait déjà parler de lui.

Samsung annoncera très probablement sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, dans quelques semaines. Si la date de l’événement Unpacked n’a pas encore été communiquée, il se murmure que le lancement aurait lieu le 1er février. Cela signifierait aussi que la gamme Galaxy S23 arriverait une semaine plus tôt que les S22 en 2022. Et nous en savons aujourd’hui beaucoup concernant ces Galaxy S23. Son successeur commence déjà à faire parler.

Pour commencer, toute la gamme devrait être équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, quel que soit le pays – exit donc la puce Samsung Exynos que l’on trouvait normalement en Europe -. D’après des rendus qui ont fuité, le design du module photo pourrait évoluer, en faisant disparaître le Contour Cut. Outre quelques modifications purement cosmétiques, le S23 Ultra aurait quant à lui un capteur principal de 200 MP, contre “seulement” 108 MP pour celui du S22 Ultra.

Tous les détails de cette gamme S23 devraient être connus très bientôt, mais avant même ce grand lancement, le tipster IceUniverse, souvent bien informé, partageait une information très intéressante concernant la gamme Galaxy S24. Ces appareils, qui n’arriveront pas avant février 2024, succèderont aux Galaxy S23. Et il se pourrait que le Galaxy S24 Ultra propose une amélioration majeure dans son module photo. Si le S23 Ultra devrait garder la même configuration pour le téléobjectif (périscope 3x et 10x), le S24 devrait proposer un vrai changement dans ce département.

Selon IceUniverse, Samsung remplacerait entièrement le téléobjectif, y compris le capteur, pour une configuration totalement revue. Malheureusement, le leakster ne donne aucun détail. Il ajoute cependant que le géant sud-coréen ne devrait pas trop changer le capteur principal du S24.

Bien que IceUniverse vise plutôt juste quant à ses prédictions, il convient de prendre cette nouvelle information avec des pincettes. Ce n’est qu’une rumeur. Samsung n’ayant toujours pas lancé son Galaxy S23, il est bien trop tôt pour évoquer les possibles spécifications matérielles de son successeur, qui n’arrivera pas avant février 2024. Nous devrions voir arriver les premières rumeurs concernant cette gamme S24 à l’été 2023. D’ici là, patience !

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.

