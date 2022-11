Qualcomm officialise son SoC Snapdragon 8 Gen 2. Une puce embarquant toujours plus d'intelligence artificielle.

Qualcomm a annoncé sa dernière puce mobile haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2. Tout en rendant ses puces Gen 1 plus puissantes et plus efficientes, Qualcomm explique avoir embarqué davantage de composants propulsés par l’intelligence artificielle dans cette nouvelle plateforme.

Snapdragon 8 utilise le dernier Qualcomm AI Engine et un nouveau processeur Hexagon pour offrir “un traitement du langage naturel plus rapide avec traduction multi-langue et fonctionnalités de caméra avancées via l’IA”, affirme l’entreprise. Le processeur bénéficie d’améliorations architecturales lui permettant d’atteindre des performances multipliées par 4,35 par rapport aux puces Gen 1, selon Qualcomm. Il y a aussi la prise en charge d’un format de précision IA baptisé Int4 qui, selon le fabricant, conduira à une amélioration de 60 % des performances/watt par rapport à la génération précédente pour les activités faisant appel à l’intelligence artificielle. Le Sensing Hub, quant à lui, dispose de deux processeurs IA compatibles notamment avec des fonctionnalités comme les mots de réveil.

Qualcomm précise que ces améliorations permettront aussi des fonctionnalités orientées sur la caméra. La puce Snapdragon 8 Gen 2 améliorera automatiquement et en temps réel photos et vidéos grâce à la segmentation sémantique. Celle-ci utilise un réseau de neurones pour que la caméra soit “consciente” des éléments tels que les visages, les cheveux, les vêtements, le ciel, pour en optimiser le rendu. Qualcomm a aussi peaufiné sa puce pour qu’elle prenne en charge de nouveaux capteurs, comme le Samsung Isocell HP3 à 200 MP. Il s’agit par ailleurs du premier SoC Snapdragon disposant d’un codec AV1 compatible 8K HDR jusqu’à 60 images par secondes.

Une puce embarquant toujours plus d’intelligence artificielle

Il y a aussi une fonctionnalité assez intrigante pour les joueurs mobiles : Qualcomm annonce la présence d’un ray-tracing accéléré par le hardware en temps réel, ce qui pourrait améliorer le rendu graphique dans les jeux compatibles. L’entreprise affirme que le dernier GPU Adreno en date et le CPU Kyro offrent des performances 25 % supérieures et une gestion de l’énergie 40 % plus efficace que sur la puce Gen 1 Qualcomm ajoute par ailleurs que ce SoC est le premier à être optimisé pour le Unreal Engine 5 Metahumans Framework, pour une “expérience des personnages humains photoréaliste dans les jeux”.

En ce qui concerne la connectivité, la puce Snapdragon 8 Gen 2 utilise l’intelligence artificielle pour gérer les vitesses de téléchargement 5G, la latence, la couverture et la gestion de l’énergie. Il y a aussi la prise en charge de la double SIM 5G et du Wi-Fi 7 (avec un débit pouvant atteindre 5,8 Gbps). Pour l’audio, les smartphones dotés de cette puce pourront proposer l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, le streaming en lossless 48 kHz et des latences pouvant descendre à 48 ms.

Qualcomm précise que les premiers smartphones équipés de ce Snapdragon 8 Gen 2 pourraient arriver avant la fin de l’année. Parmi les partenaires connus, ASUS Republic Of Gamers, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Xiaomi et ZTE. Nul doute que Qualcomm livrera davantage d’informations sur cette puce dans les jours à venir, et notamment durant le Snapdragon Summit.