OnePlus Nord N300 5G : caméra de 48 MP et recharge rapide pour les petits budgets

Le OnePlus Nord N300 5G a de quoi plaire : 5G et grosse batterie pour un tarif très contenu.

Le OnePlus Nord N200 avait une accroche simple : de la 5G et une grosse batterie dans un tarif très contenu. Il y avait quelques défauts, certes, et l’entreprise les corrige avec le tout récent OnePlus Nord N300 5G. Ce modèle abandonne la puce Snapdragon 480 pour une plus rapide MediaTek Dimensity 810. Vous trouverez aussi un module caméra principal de 48 MP contre un module 13 MP seulement dans le N200, un écran un peu plus grand de 6,56 pouces à 90 Hz et une recharge plus rapide de 33 W (contre 18 W). Et le chargeur nécessaire est dans la boîte.

Les autres fonctionnalités vous sembleront très familières. La batterie de 5 000 mAh reste très grosse pour ce segment et la combinaison de la prise 3,5 mm et du slot microSD (jusqu’à 1 To) pourrait faire de l’œil si vous n’aimez pas les écouteurs sans fil ou payer pour du stockage supplémentaire. Il n’y a que 64 Go de stockage en natif, et le capteur de profondeur 2 MP ne sera pas exceptionnel. Il y a aussi un retour en arrière : la définition de l’écran descend à 1 612 x 720 pixels contre 2 400 x 1 080 pixels pour le N200.

Le prix, lui, est très, très intéressant. Le Nord N300 5G sera disponible le 3 novembre aux États-Unis pour 228 $, en exclusivité chez T-Mobile et Metro. Il devrait être proposé à la vente à la même période en France à un tarif tout intéressant.

OnePlus a un fort avantage à commercialiser son Nord N300, qu’il représente ou non une véritable amélioration. La gamme Nord est un grand succès en Amérique du Nord, avec 1,5 million de N200 vendus, selon les prévisions, en 2022. Ce chiffre ne fera aucunement de l’ombre aux géants que sont Apple ou Samsung, mais c’est un chiffre impressionnant pour un appareil d’entrée de gamme limité à un seul opérateur aux États-Unis. On prend les mêmes et on recommence ?