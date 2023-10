Quelles différences entre les Google Pixel Watch et Pixel Watch 2 ? Deux montres très proches en termes de design, mais avec quelques différences à garder à l'esprit.

La Google Pixel Watch 2 semble reprendre tout ce que Google a fait de bien avec sa Pixel Watch originale lors de son lancement en 2022. Mais comment se positionne cette deuxième génération par rapport à la première ? Faut-il craquer ? Voici les principales différences entre les deux modèles.

Design

Lorsque vous regardez les Pixel Watch et Pixel Watch 2 côte à côte, il n’y a pas de grande différence. Les deux appareils ont un écran AMOLED 320 PPI 3D Cornin Gorilla Glass 5, affichant jusqu’à 1 000 nits de luminosité.

La Pixel Watch 2 est aussi un peu plus lumineuse, mais c’est parce que Google a modifié le design global du châssis. La Pixel Watch 2 est réalisée à 100 % en aluminium recyclé, tandis que la Pixel Watch originale n’en a que 80 % et propose une face arrière en acier inoxydable.

L’arrière de la montre est aussi légèrement différent, la Pixel Watch 2 ayant remplacé la recharge sans fil par des broches. Ceci mis à part, les deux montres semblent presque identiques lorsque placées côte à côte.

Hardware, software et performances

Il n’y a pas non plus grande différence en termes de hardware entre les deux montres. La Pixel Watch 2 utilise un nouveau processeur, le Qualcomm SW5100, gravé en 4 nm, et la Pixel Watch première du nom un Samsung Exynos 9110, gravé en 10 nm. Cela ne permet pas un énorme gain de performances.

Le logiciel, quant à lui, est aussi très similaire, avec les Pixel Watch et Pixel Watch 2 fonctionnant toutes deux sous WearOS. La Pixel Watch 2 offre davantage de fonctionnalités que sur un produit Fitbit, dans la mesure où Google veut faire fusionner les fonctionnalités des deux entreprises. Cela passe par tout un tas de nouveaux capteurs.

Voici les capteurs que l’on peut trouver dans la Pixel Watch :

Boussole

Altimètre

Capteur de fréquence cardiaque

Gyroscope

Accéléromètre

Et voici ceux que l’on trouve dans la Pixel Watch 2 :

Boussole

Altimètre

Capteur de fréquence cardiaque multivoie

Gyrsoscope

Capteur électrique pour l’activité électrodermale (EDA)

Température de la peau

Baromètre

Magnétomètre

Accéléromètre

Autonomie et durabilité

La Pixel Watch originale offrait une bonne autonomie, jusqu’à 24 heures, grâce à sa batterie de 294 mAh. Il fallait pour cela se passer de l’écran Always On, un incontournable aujourd’hui sur l’Apple Watch ou la Galaxy Watch. Avec la Pixel Watch 2, vous aurez droit à 24 heures d’autonomie avec l’écran Always On, selon Google.

Ceci est principalement dû aux améliorations logicielles, ainsi qu’à la batterie de 306 mAh de la Pixel Watch 2. La Pixel Watch 2 peut aussi être immergée jusqu’à 5 ATM et est certifiée IP68 : il peut aller sous l’eau jusqu’à 50 mètres, mais il ne faudrait pas la pousser trop loin.

La Pixel Watch, de son côté, ne résiste qu’à 5 ATM. Aucun des deux modèles n’est étanche, gare donc à limiter leur exposition à l’eau autant que possible.

Devriez-vous acheter une Pixel Watch 2 ?

Maintenant que vous avez une idée plus précise de la Pixel Watch 2, vous pouvez constater que celle-ci n’est pas très différente de la Pixel Watch originale. Avec cela à l’esprit, la Pixel Watch 2 peut être un achat très intéressant, surtout si vous voulez avoir ce qui se fait de mieux chez Google, et avec les intégrations de Fitbit.

Cependant, si vous avez déjà la Pixel Watch originale, la Pixel Watch 2 ne semble pas avoir ce qu’il faut pour justifier un nouvel achat.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que la Pixel Watch 2 est d’ores-et-déjà disponible, à partir de 399 €, proposée en quatre coloris différents.