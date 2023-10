L'Apple Watch première du nom est désormais officiellement obsolète. Huit longues années après son introduction sur le marché.

La première génération de l’Apple Watch est aujourd’hui officiellement obsolète, et cela vaut aussi pour les versions Hermes et celle en or 18 carats à 17 000 $. C’est ce qu’indique la dernière version en date de la liste des produits obsolètes d’Apple découverte par MacRumors. Cela signifie que les modèles de Watch Series 0, lancés en 2015, n’auront plus droit au services de pièces détachées et il n’est plus possible de commander ces mêmes pièces.

En plus de sa liste de produits obsolètes, Apple a une liste “vintage” pour les produits dont la vente est cessée depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans. Dans cette liste, qui devrait être bientôt rafraîchie, on retrouve l’Apple Watch Series 2. Autrement dit, cette dernière rejoindra, elle aussi, bientôt la liste des produits obsolètes.

Cette nouvelle risque d’alimenter encore les discussions autour de l'”obsolescence programmée”. Selon la page dédiée à ses produits en fin de vie, la firme de Cupertino ne s’engage à fournir des composants que pour les cinq années suivant le lancement d’un produit – les lois françaises poussent cependant à sept années pour l’iPhone et les ordinateurs portables Mac -. Ces discussions, parfois véhémentes, ont entraîné certains changements intéressants par le passé. L’entreprise a dû sensiblement revoir sa copie en ce qui concerne la réparabilité de ses appareils et une nouvelle loi européenne a contraint la marque à la pomme à abandonner le Lightning pour passer à l’USB-C.

La Watch Edition est un cas intéressant depuis son apparition sur le marché. Les montres conventionnelles peuvent prendre de la valeur avec le temps, ceci principalement parce qu’elles peuvent fonctionner parfaitement de longues années durant. La Watch Edition, elle, coûte plus de 10 000 $, mais était déjà condamnée à devenir obsolète. Voilà qui condamne définitivement cet appareil.