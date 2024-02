La Galaxy Watch de Samsung obtient l’approbation de la FDA pour une fonction d’apnée du sommeil

La société prévoit de lancer cet outil dans le courant de l'année.

Tl;dr La FDA approuve une fonction de détection de l’apnée du sommeil sur les montres Galaxy.

Samsung prévoit d’ajouter cet outil à ses montres compatibles.

La fonction permet de détecter l’apnée du sommeil sévère sur une période de deux nuits.

La mission de Samsung est d’aider ses clients à bien dormir.

Samsung obtient l’approbation de la FDA pour une nouvelle fonction de détection de l’apnée du sommeil

Samsung a franchi une étape importante dans son engagement pour améliorer la qualité de sommeil de ses clients. L’entreprise a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé l’ajout d’une fonction de détection de l’apnée du sommeil sur les appareils Galaxy Watch aux États-Unis.

Traitement novateur de l’apnée du sommeil par technologie portable

Cet outil innovant sera disponible dans “le troisième trimestre de cette année” via l’application Samsung Health Monitor, installée sur les montres Galaxy compatibles. La fonction est destinée aux personnes âgées de 22 ans et plus, non diagnostiquées avec l’apnée du sommeil, pour surveiller les signes de cette condition. Elle vise particulièrement l’apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère.

Processus de détection de l’apnée du sommeil

Pour bénéficier de cette fonctionnalité innovante, les utilisateurs devront suivre leur sommeil pendant plus de quatre heures à deux reprises sur une période de dix jours. L’application analysera ces données pour déceler des signes d’AOS, une condition affectant environ “25% des hommes et 10% des femmes aux États-Unis”, selon la National Sleep Foundation.

Effets néfastes de l’apnée du sommeil

L’apnée du sommeil peut conduire à des arrêts respiratoires nocturnes pouvant interrompre le sommeil et réduire sa qualité. Samsung souligne que l’apnée du sommeil non traitée peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux.