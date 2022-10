Google permet enfin de voir le flux vidéo de votre caméra Nest via le web

Google lance un portail web pour visualiser les flux des caméras Nest. Plus besoin de l'app pour ce faire.

Il aura fallu un certain temps, mais vous n’avez désormais plus besoin d’utiliser une application pour consulter le flux vidéo des caméras Nest de votre maison. Comme The Verge l’explique, Google a introduit un nouveau portail, home.google.com, qui permet de consulter les flux vidéos des derniers modèles de Nest Cam et Nest Doorbell. Vous ne pouvez pas regarder les vidéos enregistrées, mais vous avez accès au flux en direct, vous pouvez zoomer et activer ou désactiver les caméras.

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les modèles Nest Cam filaire ou avec batterie (y compris les variantes floodlight, Indoor, Outdoor et IQ) ainsi que la Nest Doorbell avec batterie et ses deux variantes filaires (les Nest Hello et Doorbell deuxième génération). Vous pouvez aussi réveiller n’importe quel appareil sur batterie.

Google offrait déjà une telle visualisation web pour ses caméras Nest, mais cette fonctionnalité n’avait pas été reportée pour les produits commercialisés en 2021. Le directeur général de Nest, Rishi Chandra, déclarait aux clients qu’une visualisation depuis le web serait disponible cette année. Nul ne sait vraiment ce qui empêchait les modèles plus récents d’utiliser simplement le vieux portail home.nest.com, mais on peut facilement reconnaître que l’absence de cette fonctionnalité pouvait être très frustrante là où la plupart des caméras concurrentes le permettent.

Quelle que soit la raison, finalement, ce portail web rend les caméras et autres sonnettes connectées Nest récentes bien plus utiles. Vous pouvez ainsi vérifier votre porte d’entrée ou jeter un œil à votre animal de compagnie depuis l’ordinateur de votre bureau, sans devoir sortir votre smartphone et lancer l’app dédiée. Google ajoute par ailleurs qu’il continuera à ajouter “des fonctionnalités caméras très populaires” avec le temps. Vous pourriez donc moins dépendre de l’app pour vos caméras.