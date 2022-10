Google se concentre sur le hardware, au détriment de son Assistant

Google se concentre sur le hardware, ce qui pourrait avoir de grandes conséquences sur l'écosystème Android.

Le récent déluge de lancements de produits de Google pourrait s’inscrire dans une stratégie de défense de grande ampleur. Des sources interrogées par The Information affirment que le PDG de la firme de Mountain View, Sundar Pichai, voit en le hardware le meilleur moyen d’être “protégé” contre les dangers d’un marché mobile en constant changement.

Selon la vice-présidente de Google Assistant, Sissie Hsiao, Sundar Pichai s’inquiète de la prise de parts de marché d’Apple sur des partenaires Android comme Samsung et du fait que les régulateurs de la concurrence puissent revenir sur l’accord de longue date qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les iPhone.

Cela pourrait se faire au détriment de la prise en charge des produits non Google. Bien que le support d’Android reste, lui, intact, le géant américain pourrait ralentir ses investissements dans son Assistant pour les voitures et le hardware des tierces parties en général. Sissie Hsiao et d’autres cadres auraient déjà travaillé à réaffecter des employés de l’Assistant et Google TV.

Selon The Information, Google n’a pas souhaité commenter. Ceci étant dit, l’entreprise aurait des raisons de prendre de tels risques avec le hardware. Si Android n’est pas près de perdre sa position dominante, la moindre perte de vitesse pourrait entraîner de grosses pertes de revenus, et ce, même si l’accord de la recherche sur iPhone n’est pas remis en cause. En revanche, Sissie Hsiao précise que la plateforme Android Automotive utilisée chez BMW, Volvo et d’autres constructeurs approche actuellement le milliard de dollars de revenu, une très petite fraction des 257,6 milliards de dollars gagnés par Google en 2021.

La principale question sera de savoir si Google peut intensifier suffisamment ses efforts dans le hardware pour se mettre à l’abri de ces éventuels problèmes. Bien que la firme de Mountain View ait brillamment relancé sa gamme de smartphones avec le Pixel 6 de l’année dernière et le Pixel 7 tout récemment, il est trop tôt pour savoir si cela a amélioré les ventes. Google avait expédié 4,5 millions de smartphones en 2021, bien loin des cadors du marché. Et si les enceintes connectées du géant se portent très bien – elles sont juste derrière celles d’Amazon -, l’entreprise vient tout juste de lancer sa première smartwatch maison. Elle revient aussi sur le marché des tablettes après une pause de plusieurs années.

Il y a aussi l’inquiétude que Google ait ses favoris. The Information maintient que Google continue de proposer les meilleurs services à ses partenaires Android “premium” comme Samsung, OnePlus et Xiaomi. Cela pourrait faire de l’ombre à d’autres marques qui n’auraient pas un accès similaire à l’Assistant et d’autres fonctionnalités importantes. Si vous vous souciez de la santé de l’écosystème Android sur le long terme, ce changement de stratégie pourrait ne pas être très rassurant.