Comment savoir si votre appareil Android est suivi par un Apple AirTag

L'app Détection de traqueurs d'Apple est très utile pour les utilisateurs Android qui s'inquiètent d'être espionnés par un AirTag. Voici comment l'utiliser.

Les Apple AirTag, bien qu’ayant été pensés et conçus pour être utilisés sur les clefs, portefeuilles et autres bagages, sont aussi utilisés par des personnes malveillantes pour espionner les gens à leur insu. Cette année, Apple a déployé plusieurs fonctionnalités visant à empêcher ces usages, cela permet notamment de savoir si un AirTag inconnu est proche de vous et il y a une app dédiée pour les utilisateurs Android, Détection des traqueurs. Voici comment l’utiliser.

Utiliser Détection des traqueurs sur Android pour chercher des AirTag

L’app Détection des traqueurs, disponible gratuitement sur le Google Play Store, permet d’utiliser son appareil Android pour chercher des accessoires qui fonctionnent avec le réseau Apple Localiser, comme les AirTag, et qui n’ont pas été en contact avec leur propriétaire depuis plus de 15 minutes. Aucun compte Apple ID n’est nécessaire.

Une fois installée, activez le Bluetooth, ouvrez l’app, acceptez les conditions d’utilisation et tapotez sur le bouton Rechercher pour chercher des accessoires à proximité. Si c’est votre première utilisation, vous devrez donner à l’app l’accès au Bluetooth.

Votre appareil Android va scanner pendant un maximum d’une minute et s’il trouve un AirTag à proximité, celui-ci apparaîtra comme “AirTag Inconnu”. Si vous ne trouvez rien, vous pouvez relancer la recherche, ne serait-ce que parce que le traqueur doit avoir été séparé de son propriétaire pendant au moins 15 minutes pour être visible.

Que faire si vous trouvez un AirTag qui vous traque

Si Détection de traqueurs trouve un AirTag qui vous suit pendant au moins 10 minutes, l’app vous permettra de jouer un son sur le AirTag pour le trouver facilement.

Si vous en trouvez un, à vous de décider de la marche à suivre. Si le AirTag est avec vous par accident, autrement dit, il ne sert pas à vous espionner, et que le Mode Perdu est activé, vous pouvez approcher votre appareil Android compatible NFC sur le côté blanc du traqueur pour obtenir des informations pour le rendre à son propriétaire.

Si le AirTag est utilisé pour vous espionner, vous pouvez récupérer le numéro de série sur votre téléphone en l’approchant de votre smartphone, ce qui peut être utile si vous envisagez de contacter les autorités et que vous avez besoin de l’identité de celui ou celle qui vous espionne. Vous pouvez aussi retirer la coque arrière et regarder à l’intérieur du AirTag pour récupérer le numéro de série.

Si vous voulez désactiver un AirTag et l’empêcher de vous espionner, Détection de traqueurs propose un résumé bref, mais concis, de la marche à suivre :

Restez appuyé sur l’arrière en acier du AirTag. Faites tourner l’arrière dans le sens anti-horaire jusqu’à ce qu’il bloque. Relâchez la pression de votre doigt et l’arrière va se désolidariser. Retirez la batterie.

Retirer la batterie informera le problème que le AirTag a été désactivé, sachez-le.

Malheureusement, Détection de traqueurs n’a pas de fonctionnalités comme celles disponibles nativement sur l’iPhone, et notamment le scan automatique en arrière-plan. Sur Détection de traqueurs, il faut chercher automatiquement les AirTags à chaque fois, ce qui peut être frustrant si vous vous inquiétez d’être espionné(e).

Peut-être qu’une future mise à jour permettra d’ajouter davantage de fonctionnalités à l’app Android, mais d’ici là, Détection de traqueurs peut aider à se rassurer de temps à autre.