Android bloque les VPN : Google attendu au tournant

Mullvad, Proton VPN et d’autres alertent sur une faille système qui empêche les connexions sécurisées et inquiète les utilisateurs.

Tl;dr Un bug critique sur Android empêche les VPN de se connecter, exposant les utilisateurs à des risques pour leur confidentialité.

Les applications VPN majeures comme Mullvad et Proton VPN sont touchées, et aucune solution durable n’est disponible pour contourner le problème.

Les fournisseurs appellent Google à publier un correctif rapidement, car l’absence de réponse met en danger la sécurité des internautes, surtout dans les pays à forte censure.

Un bug Android critique expose les utilisateurs de VPN

Depuis plusieurs mois, un bug au niveau du système Android met à mal la sécurité de nombreux internautes. Signalé dès août 2025 à Google, ce dysfonctionnement touche l’un des outils essentiels pour la confidentialité en ligne : les applications VPN. Malgré les alertes répétées de fournisseurs majeurs comme Mullvad et Proton VPN, la faille reste sans correctif officiel.

Le fonctionnement des VPN paralysé sur Android 16

Concrètement, ce bug empêche une application VPN d’établir une connexion sécurisée avec ses serveurs, rendant tout accès internet via un VPN impossible. Les utilisateurs se retrouvent alors déconnectés et exposés, sans même comprendre l’origine du problème. Selon les équipes techniques de Mullvad, le souci apparaît souvent après une mise à jour du VPN ou lors de l’utilisation du mode « Always-on VPN », pourtant censé garantir une protection continue. Mais selon Proton VPN, cette option n’est pas systématiquement responsable : ils ont pu reproduire l’erreur même sans elle.

Aucune solution durable, colère des fournisseurs

Face à cette défaillance, les réactions s’enchaînent : développeurs et abonnés expriment leur frustration sur les pages de signalement officielles. Plusieurs grandes marques – dont Mullvad, TunnelBear, Ivanti, ou encore Psiphon – confirment que leurs applications sont touchées. Les solutions temporaires proposées par les experts se résument à trois options :

Redémarrer totalement le téléphone .

. Désinstaller puis réinstaller l’application concernée .

. Baser la reconnexion sur un autre profil VPN valide avant de revenir au profil initial.

Cependant, la majorité des utilisateurs ignore ces manipulations ou n’en comprend pas l’origine, continuant parfois à accuser leur fournisseur de service.

Sécurité compromise et appel à réaction rapide de Google

L’absence de correctif inquiète particulièrement dans certains contextes. Dans des pays soumis à une forte censure ou pour toute personne souhaitant protéger sa vie privée numérique, perdre l’accès à un VPN fiable peut avoir des conséquences graves. Or, comme le rappelle un développeur chez Proton VPN : « Nous ne pouvons rien faire tant que la corruption réseau est présente au niveau système ». Les éditeurs sont donc impuissants : seul Google détient la clé pour résoudre ce problème qui persiste depuis plus de six mois.

En attendant une réponse officielle, toujours absente, certains utilisateurs pourraient être tentés par des alternatives gratuites peu sûres… quitte à compromettre davantage leurs données personnelles. L’urgence d’une correction n’a jamais semblé aussi pressante dans l’écosystème Android.