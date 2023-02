Finalement, Discovery+ continuera d’exister comme une plateforme de streaming indépendante

Discovery+ continuera d'exister comme une plateforme de streaming indépendante, mais le projet de service d'unifié n'est pas abandonné.

Ces derniers mois, Warner Bros. Discovery (WBD) travaillait à fusionner HBO Max et Discovery+ dans un seul et grand service de streaming, lequel devait même arriver ce printemps. Cependant, il semblerait que l’entreprise ait aujourd’hui décidé de changer de stratégie, Discovery+ va continuer d’exister comme une plateforme indépendante.

“Notre projet pour la plateforme améliorée qui réunira le contenu de HBO Max et Discovery+ reste inchangé”, déclarait pour autant le porte-parole de WBD, Jeff Cusson. “De plus, nous avons décidé de garder l’offre Discovery+ à un tarif plus abordable sur le marché des États-Unis.”

Selon The Wall Street Journal, qui a rapporté l’information, la direction s’inquiétait qu’un grand nombre des 20 millions d’abonnés actuels de Discovery+ ne soient pas prêts à payer plus cher pour un service qui offre le contenu de HBO Max. Il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de plan pour garder HBO Max comme une application indépendante non plus. De fait, les gens qui voudront regarder des séries comme The Last of Us ou Succession devront probablement payer davantage pour un service qui combine le contenu de HBO Max et la majorité du catalogue de Discovery+.

Discovery+ coûte 5 $ par mois avec des publicités et 7 $ sans publicité, tandis que l’offre supportée par la pub de HBO Max coûte 10 $ par mois (16 $ sans). Le service à venir devrait être plus onéreux que HBO Max.

Le rapport suggère que ce nouveau service et Discovery+ proposera le contenu Shark Week et des séries lifestyle de Magnolia Network. Le reste sera disponible sur les deux plateformes.

Discovery+ a des coûts d’exploitation relativement faible et génère des profits, selon des sources du Journal. Cependant, WBD a réduit ses coûts de plusieurs milliards de dollars depuis la fusion l’année dernière entre WarnerMedia et Discovery. L’entreprise a annulé de nombreuses séries de HBO Max et des projets exclusifs pour le streaming.

Dans le même temps, le rapport suggère que WBD se prépare à lancer son propre service gratuit, financé par la publicité (FAST) avec des canaux de streaming qui proposeraient son contenu. Ceci serait très sensé, dans la mesure où la société a récemment signé des accords avec Roku et Tubi pour proposer des canaux FAST avec des séries comme Westworld et The Nevers, qui avaient été retirées de HBO Max en décembre.