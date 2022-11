James Gunn et Peter Safran, le nouveau duo à la tête de DC Studios

La direction du DC Universe de Warner Bros Discovery est désormais entre les mains de James Gunn et Peter Safran.

Au sein de DC Studios, James Gunn et Peter Safran seront les fers de lance du développement et de la concrétisation d’un plan à long-terme pour les nombreuses propriétés appartenant à DC Comics, dans le but de perpétuer la tradition d’une narration de haute qualité pour l’univers DC à travers les médias audiovisuels, tout en construisant une activité à croissance durable à partir de la marque emblématique. En plus de leurs responsabilités exécutives, ils développeront, dirigeront et produiront divers projets. Dans leurs nouvelles fonctions, ils travailleront également en collaboration avec Channing Dungey, président de Warner Bros Television Group, Casey Bloys, président-directeur général de HBO et de HBO Max Content, Kathleen Finch, présidente et directrice du contenu de US Networks Group, Pam Lifford, présidente de Warner Bros Discovery Consumer Products, et David Haddad, président de Warner Bros Interactive Entertainment.

DC Shocker: James Gunn, Peter Safran to Lead Film, TV and Animation Division (Exclusive) https://t.co/7YLU99MjBP — The Hollywood Reporter (@THR) October 25, 2022

David Zaslav, président et directeur général de Warner Bros Discovery, a déclaré :

DC possède quelques uns des personnages les plus divertissants, les plus puissants et les plus emblématiques au monde et je suis ravi que les talents singuliers et complémentaires de James Gunn et Peter Safran rejoignent notre équipe de classe mondiale pour superviser la direction créative du légendaire univers DC. Leurs dizaines d’années d’expérience dans la réalisation de films, leurs liens étroits avec la communauté créative et leurs résultats avérés qui ont enthousiasmé les fans de super-héros du monde entier font d’eux les personnes les plus qualifiées pour développer une stratégie à long terme pour le cinéma, la télévision et l’animation, et faire passer cette franchise emblématique à un niveau supérieur de narration créative.

Warner Bros Discovery renforce DC Studios avec les expériences de James Gunn et Peter Safran

James Gunn est à l’origine d’un vaste portefeuille de films et de séries acclamés par la critique, notamment la comédie noire de super-héros Super, les films Marvel Les Gardiens de la Galaxie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, qui ont connu un énorme succès, The Suicide Squad de DC et la série dérivée pour HBO Max, Peacemaker. Avec la sortie de The Suicide Squad en 2021, il est devenu le premier cinéaste à réaliser un film à la fois pour le Marvel Cinematic Universe et le DC Universe

Peter Safran a produit de nombreux films pour Warner Bros, New Line Cinema et d’autres studios de cinéma réputés, notamment le film le plus rentable de DC, Aquaman et sa suite à venir, Aquaman and the Lost Kingdom ; Shazam et sa suite à venir Shazam : Fury of the Gods ou encore The Suicide Squad

Kevin Feige réagit au départ de James Gunn chez DC Studios

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, s’est exprimé sur la nomination de James Gunn comme responsable de DC Studios avec Peter Safran :