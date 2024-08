Warner Bros. fait disparaître le site de Cartoon Network

Le site a supprimé les épisodes gratuits des séries populaires et redirige désormais les utilisateurs vers sa page Max.

TL;DR Warner Bros. Discovery a retiré Cartoon Network du web.

Le site offrait des épisodes gratuits, désormais accessibles uniquement sur abonnement.

Le service de streaming de dessins animés classiques Boomerang s’arrête également.

Cartoon Network quitte le web

Warner Bros. Discovery a fait supprimer l’intégralité du site web de Cartoon Network. La conséquence directe de cette décision est l’inaccessibilité des épisodes gratuits et autres contenus interactifs qui étaient jusqu’alors disponibles. Les internautes qui tentent d’accéder à CartoonNetwork.com sont désormais redirigés vers la section de la chaîne sur le réseau de streaming sur abonnement Max, selon Variety.

Un contenu limité aux services payants

Cartoon Network était une plateforme gratuite offrant des épisodes complets et des extraits de certaines de ses émissions les plus populaires comme Adventure Time, The Amazing World of Gumball, Teen Titans GO! et Steven Universe. Désormais, ceux qui souhaitent regarder ces émissions devront s’inscrire sur Max, payer pour un autre service de streaming numérique ou fouiller dans leur collection de vieux Blu-ray et DVD.

Un profond changement de stratégie

Un porte-parole de Cartoon Network a déclaré à Variety que la chaîne réorientait ses efforts sur « les émissions et les médias sociaux où nous trouvons que les consommateurs sont les plus engagés et où il y a un potentiel de croissance significatif ». Cette décision n’affectera pas la programmation de la chaîne sur le câble.

La fin de Boomerang

Cette nouvelle intervient une semaine après que Warner Bros. Discovery a annoncé la fin de son service de streaming de dessins animés classiques, Boomerang. La chaîne pour les fans de dessins animés classiques comme Tom & Jerry, Wacky Races ou les courts-métrages originaux de Looney Tunes cessera de fonctionner le 30 septembre. Les abonnés de Boomerang seront transférés vers le niveau sans publicité de Max sans frais supplémentaires.