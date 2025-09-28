Spider-Man 4 : Sadie Sink pourrait-elle incarner la « vraie » Mary Jane ?

La présence de Sadie Sink attise les spéculations des fans de Spider-Man alors que Zendaya n’incarne pas la mythique MJ des comics.

Tl;dr Le mystère plane autour du rôle de Sadie Sink dans Spider-Man: Brand New Day, dont le tournage se poursuit au Royaume-Uni.

Les spéculations vont bon train, citant tour à tour Mayday Parker, Firestar, Jean Grey ou d’autres héroïnes issues des comics.

Certains fans espèrent même la voir incarner Mary Jane Watson ou une nouvelle Gwen Stacy, preuve que le secret attise toutes les attentes.

Une attente fébrile autour de Sadie Sink

Si le tournage de Spider-Man: Brand New Day bat actuellement son plein au Royaume-Uni, l’intérêt du public ne faiblit pas pour autant. Depuis que la participation de l’actrice Sadie Sink, star révélée par Stranger Things, a été annoncée en mars dernier, la nature précise de son personnage demeure un véritable secret. L’omerta entretenue par la jeune comédienne n’a fait qu’attiser les rumeurs et donner libre cours à l’imagination des fans du MCU. À ce stade, le mystère reste entier, mais plusieurs pistes émergent.

Des spéculations nourries par l’histoire des comics

Les scénaristes Erik Sommers et Chris McKenna, qui peuvent puiser dans plus de soixante ans d’histoires issues des comics, disposent d’un large éventail de personnages féminins marquants. Parmi eux, certains retiennent particulièrement l’attention :

Mayday Parker , fille de Peter Parker et Mary Jane Watson : héritière des pouvoirs du Tisseur, elle est centrale dans les arcs « One More Day » et pourrait justifier un pont inédit avec les autres univers cinématographiques Marvel.

, fille de Peter Parker et Mary Jane Watson : héritière des pouvoirs du Tisseur, elle est centrale dans les arcs « One More Day » et pourrait justifier un pont inédit avec les autres univers cinématographiques Marvel. Firestar (Angelica Jones) , mutante aux pouvoirs flamboyants : alliée potentielle, son intégration serait idéale pour amorcer l’introduction officielle des X-Men dans le MCU.

, mutante aux pouvoirs flamboyants : alliée potentielle, son intégration serait idéale pour amorcer l’introduction officielle des X-Men dans le MCU. Jean Grey, pilier des X-Men : le choix de ce personnage offrirait à Sadie Sink un rôle complexe, promis à une place majeure dans les futurs films et séries Marvel.

Difficile d’écarter également l’option d’une arrivée de personnages plus secondaires mais non moins marquants. Par exemple, la policière Carly Cooper, dont le parcours oscille entre alliée amoureuse et adversaire sous le nom de Monster après exposition à la formule Goblin. Ou encore Julia Carpenter, première Spider-Woman dans certains arcs, dont la trajectoire croise celle de Ms. Marvel — un lien qui pourrait permettre d’étoffer le projet Young Avengers esquissé lors de la scène post-générique du film The Marvels.

Un autre nom circule, celui – ô combien mythique – de Mary Jane Watson. Après la révélation que « MJ » incarnée par Zendaya n’était pas cette figure iconique mais Michelle Jones, nombreux sont ceux qui espèrent voir Sadie Sink prêter ses traits à la célèbre rousse. L’arrivée supposée de Venom dans le prochain opus renforce cette hypothèse, Mary Jane ayant récemment porté le symbiote dans les comics.

L’art du secret comme levier promotionnel ?

Qu’il s’agisse d’une Gwen Stacy modernisée ou d’un tout autre personnage central dans la mythologie Spider-Man, une chose semble acquise : chaque nouvelle fuite ou déclaration énigmatique de Sadie Sink ravive un peu plus l’engouement autour du film prévu pour l’été 2026. Les paris restent ouverts jusqu’à nouvel ordre et témoignent avant tout d’une réalité : l’univers cinématographique Marvel sait mieux que quiconque cultiver le suspense autour de ses futurs blockbusters.