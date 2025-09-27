Quatre films de zombies cultes qui mériteraient enfin une suite

Plusieurs films de zombies ont marqué les spectateurs, laissant derrière eux des intrigues inachevées ou un univers riche à explorer. Certains de ces longs-métrages attendent encore une suite pour satisfaire la curiosité des fans et prolonger le suspense.

Tl;dr Des franchises zombies prometteuses stoppées trop tôt.

Des suites attendues restent à jamais hypothétiques.

Des univers potentiels laissés inexplorés par Hollywood.

Des franchises zombies avortées : quand Hollywood hésite

Depuis les classiques inégalés de George A. Romero, le cinéma de zombies ne cesse de fasciner et d’évoluer. Si quelques sagas telles que 28 Days Later, Zombieland ou encore Train to Busan sont parvenues à s’imposer dans la durée, d’autres œuvres ambitieuses, pourtant bâties pour s’inscrire dans la longueur, se sont retrouvées brutalement stoppées. À l’heure où les univers partagés passionnent, certains films — riches en potentiel narratif et souvent conclus sur des cliffhangers — n’ont jamais eu droit à une suite.

Quand le potentiel reste lettre morte

L’exemple le plus frappant est sans doute celui de Army of the Dead. Après un joli succès sur Netflix en 2021, tout semblait indiquer que la vision de Zack Snyder se développerait via plusieurs spin-offs et préquelles. Las : la déroute critique de Rebel Moon a coupé net toute ambition, menant à l’annulation du très attendu Planet of the Dead. Résultat ? Un univers avorté, réduit à un diptyque dont l’expansion ne verra sans doute jamais le jour.

D’autres histoires inachevées du cinéma zombie

Ce phénomène ne se limite pas au géant du streaming. Parmi les films qui semblaient promis à une suite logique mais n’ont jamais franchi le cap, on retrouve :

Nigh of the Creeps , pépite loufoque des années 80 signée Fred Dekker. Entre science-fiction absurde et film de morts-vivants assumé, il s’achève sur une fin ouverte laissant espérer le retour des envahisseurs extraterrestres.

, pépite loufoque des années 80 signée Fred Dekker. Entre science-fiction absurde et film de morts-vivants assumé, il s’achève sur une fin ouverte laissant espérer le retour des envahisseurs extraterrestres. Slither, premier long-métrage de James Gunn, véritable hommage aux séries B horrifiques où l’humour mordant côtoie l’horreur visuelle. Le film termine alors qu’une ultime contamination subsiste… mais aucune suite ne viendra la raconter.

Enfin, même les studios majeurs peinent parfois à concrétiser leurs promesses. Douze ans après son lancement mouvementé, une suite pour le blockbuster apocalyptique World War Z refait surface chez Paramount. Mais tant que les caméras ne tournent pas, l’idée demeure pure spéculation.

L’attrait éternel du non-dit

À travers ces exemples emblématiques — entre frustrations et espoirs déçus — se dessine une constante : celle d’univers zombiesques qui auraient pu marquer durablement la pop culture si leur récit avait trouvé sa continuation. Hollywood semble parfois préférer laisser planer le mystère plutôt que d’oser prolonger ces histoires inachevées. Pour les amateurs du genre, l’attente persiste… peut-être en vain.