Un nouveau film World War Z en préparation, mais sans suite à l’histoire originale

Le projet d’un nouveau film World War Z refait surface à Hollywood, ravivant l’intérêt pour l’univers apocalyptique inspiré du roman de Max Brooks. Cette fois, l’accent serait mis sur une histoire inédite plutôt qu’une suite directe.

Un retour des morts-vivants chez Paramount ?

Voilà plus de dix ans que le film « World War Z » a marqué les spectateurs par son mélange nerveux d’action planétaire et de zombies. Porté par Brad Pitt, le long-métrage réalisé en 2013 par Marc Forster avait tout du blockbuster risqué. Et pourtant, malgré les multiples réécritures et reshoots, il s’est imposé comme la plus grosse réussite du genre, récoltant la coquette somme de 540 millions de dollars au box-office. Un succès presque inespéré, tant le projet semblait tanguer sur une mer houleuse.

Nouvelles ambitions pour Paramount

Depuis la récente fusion entre Paramount et Skydance, le groupe affiche ses ambitions avec aplomb. À la tête de cette nouvelle entité, David Ellison, désormais PDG du studio, n’a pas caché sa volonté de replacer Paramount sur le devant de la scène mondiale. Lors d’une conférence relayée par The Hollywood Reporter, il a ainsi affirmé : « L’une de nos plus grandes priorités est de faire de Paramount la destination numéro un pour les artistes et réalisateurs les plus talentueux du monde. » Ce désir se traduit déjà par plusieurs projets évoqués parmi lesquels figurent des franchises majeures : « Top Gun 3 », « Star Trek », « Transformers »… mais aussi un possible retour du phénomène zombie.

Séquelle ou renouveau ? La tentation du reboot

Officiellement annulé en 2019 — alors même que le réalisateur David Fincher devait en prendre les commandes — « World War Z 2 » refait surface dans les discussions stratégiques. Pourtant, à bien y réfléchir, relancer la franchise via une simple suite paraît hasardeux. Plus de douze ans ont passé depuis le premier opus ; difficile d’imaginer une attente comparable à celle suscitée par un mastodonte comme « Avatar: The Way of Water ». D’où l’idée qui fait son chemin en interne : pourquoi ne pas repartir sur des bases neuves avec une adaptation plus fidèle à l’œuvre originale ?

Pour mémoire, le roman éponyme signé Max Brooks, publié en 2006, diffère radicalement du film. Présenté comme une succession de témoignages post-apocalyptiques recueillis à travers le monde entier, il propose une approche quasi documentaire. Ce matériau unique reste largement inexploité par Hollywood jusqu’ici.

L’avenir du zombie sur grand écran reste ouvert

Plusieurs options restent ouvertes chez Paramount. Faut-il miser sur une suite classique ou privilégier un reboot inspiré du livre ? Les atouts ne manquent pas pour séduire un public toujours friand d’horreur et d’histoires de fin du monde. Une chose demeure certaine : aucune date officielle n’a encore été annoncée pour ce nouveau projet autour de « World War Z ». Affaire à suivre…